Uzaya insanlı uçuş için önemli test
NTV Haber
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, NASA için geliştirdiği personel taşıyıcı Dragon mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.
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Amerika Birleşik Devletleri'nde sekiz yılın ardından ilk insanlı uzay uçuşu için hazırlıklar sürüyor.
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı "Dragon" kapsülünü uzaya gönderdi.
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Dragon, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
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3Tek yolcusu şimdilik "Ripley" adında cansız bir manken.
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Hedefinde ise uluslararası uzay istasyonu var. Beş gün uzay istasyonunda kaldıktan sonra dönmesi planlanıyor.
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Dragon, görevi başarıyla tamamlarsa temmuz ayında 2 NASA astronotunu uluslararası uzay istasyonuna taşıyacak.
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NASA, 30 yılın ardından uzaya insanlı uçuş yapan uzay mekiği programlarını 2011 yılında sonlandırmıştı.
Amerikalı astronotlar halen Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rusya tarafından taşınıyor. Bu konuda Rusya ile yapılan anlaşmanın süresi ise Nisan 2019'da doluyor. Bu tarihten sonra özel şirketlerin insanlı uçuşlarının devreye girmesi bekleniyor.
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Diğer yandan ABD'li havacılık şirketi Boeing de Starliner adlı personel taşıyıcı mekiği için son hazırlıklarını yapıyor.
Starliner’ın insansız uçuş testinin nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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