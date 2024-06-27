Uzayda 21. gün: Boeing astronotları mahsur kaldı, ne zaman dönecekleri belli değil

1 HAFTA SÜRMESİ BEKLENİYORDU

Boeing'in SpaceX'e rakip olması beklenen Starliner uzay aracı taşıdığı iki NASA astronotu ile birlikte uzayda mahsur kaldı.



6 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore ile birlikte inişini gerçekleştiren uzay aracı 21 gündür uzayda. Bu bir hafta sürmesi beklenen yolculuğun çok üstünde.