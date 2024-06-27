Uzayda 21. gün: Boeing astronotları mahsur kaldı, ne zaman dönecekleri belli değil
Boeing'in skandallarla dolu mekiği Starliner uzayda mahsur kaldı. iki NASA astronotunu taşıyan uzay aracının gemide çeşitli arızalar bulunmasından dolayı yerinden çıkamadığı bildirildi. 6 Haziran'da uzay istasyonuna ulaşan ve 1 hafta kalması beklenen aracının uzaydaki 21. günü. Dünya'ya dönüşü birçok kez ertelenen Starliner'in dönüş tarihi bilinmiyor.
1 HAFTA SÜRMESİ BEKLENİYORDU
Boeing'in SpaceX'e rakip olması beklenen Starliner uzay aracı taşıdığı iki NASA astronotu ile birlikte uzayda mahsur kaldı.
6 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore ile birlikte inişini gerçekleştiren uzay aracı 21 gündür uzayda. Bu bir hafta sürmesi beklenen yolculuğun çok üstünde.