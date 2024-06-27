Uzayda 21. gün: Boeing astronotları mahsur kaldı, ne zaman dönecekleri belli değil

Boeing'in skandallarla dolu mekiği Starliner uzayda mahsur kaldı. iki NASA astronotunu taşıyan uzay aracının gemide çeşitli arızalar bulunmasından dolayı yerinden çıkamadığı bildirildi. 6 Haziran'da uzay istasyonuna ulaşan ve 1 hafta kalması beklenen aracının uzaydaki 21. günü. Dünya'ya dönüşü birçok kez ertelenen Starliner'in dönüş tarihi bilinmiyor.

Uzayda 21. gün: Boeing astronotları mahsur kaldı, ne zaman dönecekleri belli değil - 1

1 HAFTA SÜRMESİ BEKLENİYORDU

Boeing'in SpaceX'e rakip olması beklenen Starliner uzay aracı taşıdığı iki NASA astronotu ile birlikte uzayda mahsur kaldı.

6 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore ile birlikte inişini gerçekleştiren uzay aracı 21 gündür uzayda. Bu bir hafta sürmesi beklenen yolculuğun çok üstünde.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzayda 21. gün: Boeing astronotları mahsur kaldı, ne zaman dönecekleri belli değil - 2

EN ERKEN 2 TEMMUZ

Defalarca kez dönüşü ertelenen Starliner uzay aracının, gemide çeşitli arızalar bulunmasından dolayı yerinden çıkamadığı bildirilmişti. 

Kesin dönüş tarihi bilinmeyen araç en az 2 Temmuz'a kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlı kalacak. 

Uzayda 21. gün: Boeing astronotları mahsur kaldı, ne zaman dönecekleri belli değil - 3

ARIZALARA ÇÖZÜM ARANIYOR

Daha sonra 18 Haziran salı günü planlanan kalkış tarihi yeniden 26 Haziran'a kaydırıldı. Gerekçe benzerdi: Ekstra zaman, helyum sızıntılarının ve itici sorunlarının daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacaktı.

Uzayda 21. gün: Boeing astronotları mahsur kaldı, ne zaman dönecekleri belli değil - 4

ELON MUSK RAKİP TANIMIYOR

SpaceX zaten bu tür uçuşları Crew Dragon kapsülüyle gerçekleştiriyor; Elon Musk'ın şirketi sekizinci uzun süreli mürettebatlı görevinin ortasında. 

Uzayda 21. gün: Boeing astronotları mahsur kaldı, ne zaman dönecekleri belli değil - 5

"ZAMAN SIKINTISI YOK"

NASA yetkilileri cuma günkü güncellemede, "İstasyonda bol miktarda kaynak bulunduğundan ve istasyonun programı Ağustos ortasına kadar nispeten müsait olduğundan mürettebatın istasyondan ayrılmak için zaman sıkıntısı yok" dedi.

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