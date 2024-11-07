Uzayda 6 aydır mahsurlar: NASA'dan astronotların sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

NASA bugün, uzayda mahsur kalan astronot Sunita Williams'ın sağlığıyla ilgili kamuoyunda artan endişeler karşısında güvende ve sağlıklı olduğu konusunda açıklama yaptı.

Ancak uzay ajansı, geçen ayın sonlarında CREW-8 uzay görevinden döndükten sonra gizemli bir şekilde hastaneye kaldırılan dört astronotla ilgili herhangi bir ayrıntı vermeyi yine reddetti.

Bir doktor bu hafta, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 150 günden fazla mahsur kaldıktan sonra önemli miktarda kilo kaybettiğini düşündüren ve 'zayıf' göründüğünü gösteren bir fotoğrafın ardından Williams'la ilgili endişelerini dile getirdi.

Ancak NASA Williams ve ISS'teki diğer astronotların sağlık durumlarının iyi olduğu konusunda kararlı.