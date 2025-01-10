Uzayda ahşap uydu çağı başlıyor: LignoSat yörüngede!

Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yapılan Aralık 2024'te SpaceX Dragon kargo kapsülüyle uzaya gönderilen ahşaptan yapılmış ilk uydu olan LignoSat, dün görevine başladı. Uzayın zorlu koşullarına karşı ahşabın dayanıklılığını test etmeyi amaçlayan bu yenilikçi proje, geleneksel uydu malzemelerine çevre dostu bir alternatif sunmayı hedefliyor. Honoki manolya ağacından üretilen uydu, sürdürülebilir uzay teknolojilerinin kapılarını aralamayı vaat ediyor.

Uzayda ahşap uydu çağı başlıyor: LignoSat yörüngede! - 1

Dünyanın ilk ahşap uydusu LignoSat, uzaydaki görevine resmen başladı. Sürdürülebilir uzay teknolojileri için yeni bir dönem başlatan bu yenilikçi uydu, Kyoto Üniversitesi ve Sumitomo Forestry iş birliğiyle hayata geçirildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzayda ahşap uydu çağı başlıyor: LignoSat yörüngede! - 2

Aralık 2024’te SpaceX Dragon kargo kapsülüyle uzaya gönderilen ve dün göreve başladığı açıklanan LignoSat, sürdürülebilirlik ve uzay teknolojisi arasındaki kesişim noktasında çığır açıyor. Japon geleneksel ahşap işleme teknikleriyle tasarlanan uydu, hinoki manolya ağacından yapılmış panellerden oluşuyor.

Uzayda ahşap uydu çağı başlıyor: LignoSat yörüngede! - 3

900 gramlık bu yenilikçi uydu, uzayın -100 ila 100 santigrat dereceye ulaşan sıcaklık değişimlerine ve yüksek radyasyona karşı ahşabın dayanıklılığını ölçmeyi hedefliyor. Uydunun elde edeceği veriler, Ay ve Mars gibi uzak gezegenlerde ahşap malzemelerin kullanımı için umut veriyor.

Uzayda ahşap uydu çağı başlıyor: LignoSat yörüngede! - 4

Geleneksel alüminyum ve titanyum gibi malzemelere çevre dostu bir alternatif sunan LignoSat, yenilikçi bir tasarımı temsil ediyor. Proje liderlerinden Profesör Koji Murata, ahşabın uzayda su ve oksijen eksikliği nedeniyle Dünya’dan daha dayanıklı olabileceğini ifade ederek, bu projenin uzun vadeli etkilerini vurguladı.

Uzayda ahşap uydu çağı başlıyor: LignoSat yörüngede! - 5

AHŞAP EVLER HAYAL DEĞİL

Eski astronot Takao Doi, ahşabın gelecekte uzayda koloniler inşa etmede kullanılabileceğine işaret ederek, "Ahşapla uzayda sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak mümkün olabilir" dedi.

Uzayda ahşap uydu çağı başlıyor: LignoSat yörüngede! - 6
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