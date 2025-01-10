Uzayda ahşap uydu çağı başlıyor: LignoSat yörüngede!

Geleneksel alüminyum ve titanyum gibi malzemelere çevre dostu bir alternatif sunan LignoSat, yenilikçi bir tasarımı temsil ediyor. Proje liderlerinden Profesör Koji Murata, ahşabın uzayda su ve oksijen eksikliği nedeniyle Dünya’dan daha dayanıklı olabileceğini ifade ederek, bu projenin uzun vadeli etkilerini vurguladı.