Uzayda ahşap uydu çağı başlıyor: LignoSat yörüngede!
Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yapılan Aralık 2024'te SpaceX Dragon kargo kapsülüyle uzaya gönderilen ahşaptan yapılmış ilk uydu olan LignoSat, dün görevine başladı. Uzayın zorlu koşullarına karşı ahşabın dayanıklılığını test etmeyi amaçlayan bu yenilikçi proje, geleneksel uydu malzemelerine çevre dostu bir alternatif sunmayı hedefliyor. Honoki manolya ağacından üretilen uydu, sürdürülebilir uzay teknolojilerinin kapılarını aralamayı vaat ediyor.
Dünyanın ilk ahşap uydusu LignoSat, uzaydaki görevine resmen başladı. Sürdürülebilir uzay teknolojileri için yeni bir dönem başlatan bu yenilikçi uydu, Kyoto Üniversitesi ve Sumitomo Forestry iş birliğiyle hayata geçirildi.