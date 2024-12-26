Uzayda gizemli Noel ağacı keşfedildi!

NGC 2264'teki yıldızlar Güneş'ten hem daha küçük hem de daha büyüktür.

Bazıları Güneş'in onda birinden daha az kütleye sahipken diğerleri yaklaşık yedi Güneş kütlesine sahiptir.

(Karşılaştırma için, Güneş yaklaşık 5 milyar yıl yaşında, yani bu yıldızların yaklaşık 1.000 katı daha yaşlı.)