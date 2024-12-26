Uzayda gizemli Noel ağacı keşfedildi!

"Noel Ağacı Kümesi" olarak bilinen NGC 2264’ün yeni görüntüsü, yıldız ışıklarının kozmik bir ağacı andıran parıltısını ortaya koyuyor. Samanyolu'nda, Dünya'dan yaklaşık 2,500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu genç yıldız kümesi, yaşları bir ila beş milyon arasında değişen yıldızlardan oluşuyor. NASA, farklı teleskoplardan alınan verilerin yıldızları, gazları ve nebulanın detaylarını renklerle vurguladığını açıkladı.

Uzayda gizemli Noel ağacı keşfedildi! - 1

"Noel Ağacı Kümesi" olarak da bilinen NGC 2264'ün yeni görüntüsü, yıldız ışıklarının parıltısıyla kozmik bir Noel ağacı şeklini gösteriyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzayda gizemli Noel ağacı keşfedildi! - 2

Bu yeni görüntü, NASA’nın Chandra X-ışını Gözlemevi’nden alınan verileri, NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu’ndan daha önce yayınlanmış bir görüntüyle birleştiriyor.

NGC 2264 aslında Samanyolu'nda, Dünya'dan yaklaşık 2,500 ışık yılı uzaklıkta, yaşları yaklaşık bir ila beş milyon arasında değişen genç yıldızlardan oluşan bir kümedir.

Uzayda gizemli Noel ağacı keşfedildi! - 3

NGC 2264'teki yıldızlar Güneş'ten hem daha küçük hem de daha büyüktür.

Bazıları Güneş'in onda birinden daha az kütleye sahipken diğerleri yaklaşık yedi Güneş kütlesine sahiptir.

(Karşılaştırma için, Güneş yaklaşık 5 milyar yıl yaşında, yani bu yıldızların yaklaşık 1.000 katı daha yaşlı.)

Uzayda gizemli Noel ağacı keşfedildi! - 4

NASA, Arizona'daki Kitt Peak Ulusal Gözlemevi'ndeki WIYN 0,9 metrelik teleskoptan alınan optik verilerin nebuladaki gazı ağacın "çam iğnelerine" karşılık gelen yeşil renkte gösterdiğini ve Two Micron All Sky Survey'den alınan kızılötesi verilerin ön plan ve arka plan yıldızlarını beyaz renkte gösterdiğini söyledi.

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