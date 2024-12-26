Uzayda gizemli Noel ağacı keşfedildi!
"Noel Ağacı Kümesi" olarak bilinen NGC 2264’ün yeni görüntüsü, yıldız ışıklarının kozmik bir ağacı andıran parıltısını ortaya koyuyor. Samanyolu'nda, Dünya'dan yaklaşık 2,500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu genç yıldız kümesi, yaşları bir ila beş milyon arasında değişen yıldızlardan oluşuyor. NASA, farklı teleskoplardan alınan verilerin yıldızları, gazları ve nebulanın detaylarını renklerle vurguladığını açıkladı.
"Noel Ağacı Kümesi" olarak da bilinen NGC 2264'ün yeni görüntüsü, yıldız ışıklarının parıltısıyla kozmik bir Noel ağacı şeklini gösteriyor.