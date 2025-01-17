Uzayda hayatta kalma mücadelesi: 7 ay sonra ilk adım

10 AYI GEÇECEK

Görevi devralması planlanan SpaceX’in yedek kapsülünün fırlatılış tarihi de ertelendi. NASA’dan yapılan açıklamaya göre, astronotların Dünya’ya dönüşü mart sonu ya da nisan başına kadar gerçekleşemeyecek. İstasyonda geçen süre, toplamda yaklaşık 10 ayı bulacak.

Haziran ayından beri uzayda yaşayan astronotların uzun süreli kalışı, radyasyona maruz kalma risklerini de artırdı. Bu durumun kanser ve diğer sağlık sorunlarına yol açabileceği kaydedildi.