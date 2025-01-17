Uzayda hayatta kalma mücadelesi: 7 ay sonra ilk adım

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan astronotlardan Suni Williams, 7 aylık bekleyişin ardından uzay yürüyüşü yaptı. NASA'nın Boeing'in arızalı kapsülüyle Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar vermesinin ardından iki astronotun dönüşü aylardır gecikiyor.

Uzayda hayatta kalma mücadelesi: 7 ay sonra ilk adım - 1

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yedi aydır mahsur durumdaki iki astronottan biri olan Suni Williams, Perşembe günü istasyona vardığından bu yana ilk kez uzay yürüyüşüne çıktı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzayda hayatta kalma mücadelesi: 7 ay sonra ilk adım - 2

NASA TV’nin canlı yayınladığı görüntülerde, Williams ve Butch Wilmore'un uzay yürüyüşü sırasında iş birliği yaptığı anlar yer aldı. Williams’ın telsizden duyulan, “Dışarı çıkıyorum” sözleri, uzaydaki uzun bekleyişlerine bir hareketlilik kazandırdı. Uzay yürüyüşü sırasında ISS, Türkmenistan'ın 420 kilometre üzerindeki yörüngede ilerliyordu.

Uzayda hayatta kalma mücadelesi: 7 ay sonra ilk adım - 3

TEKNİK ARIZALAR DÖNÜŞÜ ENGELLİYOR

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS’ye gönderilmişti. Ancak Starliner kapsülünde çıkan teknik sorunlar nedeniyle iki astronotun dönüşü ertelendi ve kapsülün boş olarak Dünya’ya dönmesi kararlaştırıldı.

Uzayda hayatta kalma mücadelesi: 7 ay sonra ilk adım - 4

Sorunlar bununla sınırlı kalmadı. NASA’nın astronot kıyafetindeki soğutma döngüsünden kaynaklanan su sızıntısı nedeniyle uzay yürüyüşleri geçici olarak askıya alınmıştı. Ancak sorunun çözülmesiyle birlikte astronotlar yeniden harekete geçti.

Uzayda hayatta kalma mücadelesi: 7 ay sonra ilk adım - 5

10 AYI GEÇECEK

Görevi devralması planlanan SpaceX’in yedek kapsülünün fırlatılış tarihi de ertelendi. NASA’dan yapılan açıklamaya göre, astronotların Dünya’ya dönüşü mart sonu ya da nisan başına kadar gerçekleşemeyecek. İstasyonda geçen süre, toplamda yaklaşık 10 ayı bulacak.

Haziran ayından beri uzayda yaşayan astronotların uzun süreli kalışı, radyasyona maruz kalma risklerini de artırdı. Bu durumun kanser ve diğer sağlık sorunlarına yol açabileceği kaydedildi.

Uzayda hayatta kalma mücadelesi: 7 ay sonra ilk adım - 6

Bu zorlu bekleyiş, sadece teknik arızaların değil, aynı zamanda astronotların dayanıklılık ve problem çözme kabiliyetlerinin de sınandığı bir süreç olarak tarihe geçiyor.

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