Uzayda hayatta kalma mücadelesi: 7 ay sonra ilk adım
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan astronotlardan Suni Williams, 7 aylık bekleyişin ardından uzay yürüyüşü yaptı. NASA'nın Boeing'in arızalı kapsülüyle Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar vermesinin ardından iki astronotun dönüşü aylardır gecikiyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yedi aydır mahsur durumdaki iki astronottan biri olan Suni Williams, Perşembe günü istasyona vardığından bu yana ilk kez uzay yürüyüşüne çıktı.