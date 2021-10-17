Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Vyzov" (Sınanma) isimli filmi çekmek için 12 gün önce uzaya gönderilen Rus ekibi dünyaya döndü. Böylelikle Rusya, ABD'den önce uzayda film çekme hedefini gerçekleştirmiş oldu.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 17.10.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 17.10.2021 - 12:03

Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 1
Rusya Uzay Ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamaya göre, Rus oyuncu Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko ile kozmonot Oleg Noviskyi başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracı, TSİ ile 07.35'te Kazakistan'ın Jezkazgan kentine 148 kilometre uzaklıktaki araziye başarıyla iniş yaptı.
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 2
Ekibi, ROSCOSMOS Başkanı Dmitriy Rogozin karşıladı.
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 3
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çekmek için Rusya'daki Yuri Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi'nde özel eğitim sürecinden geçen oyuncu Peresild ile yönetmen Şipenko, 5 Ekim'de kozmonot Anton Şkaplerov'un başkanlığındaki Soyuz MS-19 uzay aracıyla Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderilmişti.
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 4
"Vyzov" filminde, oyuncu Yuliya Peresild, kalp ameliyatıyla bir kozmonotun hayatını kurtarmak için uzaya gitmek zorunda kalan cerrah rolünü oynayacak.
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 5

ABD'Yİ GEÇTİ

Diğer taraftan film, hem sinema tarihi, hem de ABD ile Rusya arasında yıllardır süren uzay yarışı açısından oldukça önemli.
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 6
Zira, daha önce ABD uzayda çekilecek ilk film için kolları sıvamıştı.
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 7
Spacex ve NASA bir uzay filmi için Tom Cruise'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini duyurmuştu.
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 8
Ancak filmin tarihi konusunda bir açıklama yapılmamıştı.
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 9
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 10
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 11
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 12
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 13
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 14
Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü - 15

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