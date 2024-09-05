Uzayda mahsur kalan astronotlar için radyasyon tehlikesi: "Kanser riskinde artışa neden olabilir"

Cleveland'daki Case Western Reserve Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Dr. Stanton Gerson ABC News'e verdiği demeçte "Bu normal büyüklükte bir mertebe. NASA'ya göre, uzun süreli maruziyet nedeniyle astronotlar radyasyon hastalığı için önemli bir risk altında olabilir ve yaşam boyu kanser, merkezi sinir sistemi etkileri ve dejeneratif hastalıklar açısından daha yüksek bir riske sahip olabilirler. ISS'nin bulunduğu alçak dünya yörüngesinde astronotlar, Dünya'yı derin uzayın radyasyon maruziyetinden koruyan manyetosfer tarafından en azından kısmen korunmaktadır," diye konuştu.

ALTI AYDA 80 İLA 160 MSV RADYASYON ALIYOR

2017 NASA raporuna göre, ISS'teki mürettebat altı aylık kalış süresince ortalama 80 Milisievert (mSv) ila 160 mSv radyasyon alıyor.

Milisievert (mSv), vücut tarafından ne kadar radyasyon emildiğini gösteren bir ölçü birimidir.

Federal uzay ajansı, radyasyonun türü farklı olsa da, 1 mSv uzay radyasyonunun kabaca üç göğüs röntgeni çekmekle aynı olduğunu söyledi.