Uzayda mahsur kalan astronotlar için radyasyon tehlikesi: "Kanser riskinde artışa neden olabilir"
NASA astronotları Barry Wilmore ve Suni Williams, Starliner kapsülünde yaşanan sorunlar nedeniyle Şubat 2025'e kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalmış durumda. Haziran ayından beri uzayda yaşayan astronotların uzun süreli kalışı, radyasyona maruz kalma risklerini de akıllara getirdi. Bu durumun kanser ve diğer sağlık sorunlarına yol açabileceği kaydedildi.
İki NASA astronotu ISS'te aylarca sürecek plansız kalışlarına hazırlanırken, radyasyona maruz kalma risklerini de arttırıyor olabilirler.
Boeing'in Starliner'ının ilk mürettebatlı test uçuşunu gerçekleştiren Barry Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran'da ISS'e doğru yola çıktılar ve uzayda sadece bir hafta kalmaları gerekiyordu.
Ancak uzay aracında ortaya çıkan bazı sorunlar, Space X'in Crew-9 Dragon uzay aracıyla dönüşlerini Şubat 2025'e erteledi.