Uzayda mahsur kalan astronotlara kötü haber: Dönüş tarihleri yine ertelendi!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Dünya'ya dönüşleri, SpaceX'in Dragon kapsülündeki bir gecikme nedeniyle ertelendi. ABD'li uzay ajansı gelecek yıl Mart ayının sonuna kadar dönüşün gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Uzayda mahsur kalan astronotlara kötü haber: Dönüş tarihleri yine ertelendi! - 1

Boeing'in Starliner uzay aracıyla Haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 10 günlük bir yolculuk için fırlatılan iki astronot, NASA'nın dönüş uçuşlarını bir kez daha ertelemesinin ardından şimdi uzayda daha uzun süre geçirmek zorunda.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzayda mahsur kalan astronotlara kötü haber: Dönüş tarihleri yine ertelendi! - 2

NASA'DAN KÖTÜ HABER

NASA, ISS'e bir sonraki mürettebat değişiminin en erken Mart 2025'in sonlarında gerçekleşeceğini duyurdu.

Crew-10 misyonu dört mürettebat üyesini uzay istasyonuna taşıyacak.

Başlangıçta Şubat ayında yapılması planlanan fırlatma, NASA ve SpaceX'in bu görev için yeni bir Dragon uzay aracını tamamlamak üzere fırlatmayı ertelemesi nedeniyle gecikti.

Uzayda mahsur kalan astronotlara kötü haber: Dönüş tarihleri yine ertelendi! - 3

Bu gecikme, NASA astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams için uzayda fazladan bir ay daha anlamına geliyor.

İki astronot, Haziran ayının başlarında Boeing'in Starliner mürettebat teslimat aracıyla istasyona gitmişti.

Görevin başlangıçta bir haftadan biraz uzun sürmesi beklenirken, aracın ISS'e yaklaştığı esnada iticilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle geri dönüşün üç ay ertelenmesine neden olmuştu.

Uzayda mahsur kalan astronotlara kötü haber: Dönüş tarihleri yine ertelendi! - 4

NASA, sorunu çözmeye çalışırken Starliner uzay aracını mürettebatsız olarak Dünya'ya geri getirmiş ve astronotların ise en erken Şubat 2025'te Dünya'ya geri dönebileceklerini açıklamıştı.

Uzay aracı, Eylül ayında sorunsuz ve mürettebatsız bir şekilde Dünya'ya iniş yapmıştı.

Uzayda mahsur kalan astronotlara kötü haber: Dönüş tarihleri yine ertelendi! - 5

Crew-10 misyonu, NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan Takuya Onishi ve Roscosmos kozmonotu Kirill Peskov'u ISS'ye taşıyacak.

Uzayda mahsur kalan astronotlara kötü haber: Dönüş tarihleri yine ertelendi! - 6

Handover (devir-teslim) sürecinin ardından, Williams ve Wilmore, NASA astronotu Nick Hague ve Roscosmos kozmonotu Aleksandr Gorbunov ile birlikte Dünya'ya dönecek.

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