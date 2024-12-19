Uzayda mahsur kalan astronotlara kötü haber: Dönüş tarihleri yine ertelendi!

Bu gecikme, NASA astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams için uzayda fazladan bir ay daha anlamına geliyor.

İki astronot, Haziran ayının başlarında Boeing'in Starliner mürettebat teslimat aracıyla istasyona gitmişti.

Görevin başlangıçta bir haftadan biraz uzun sürmesi beklenirken, aracın ISS'e yaklaştığı esnada iticilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle geri dönüşün üç ay ertelenmesine neden olmuştu.