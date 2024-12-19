Uzayda mahsur kalan astronotlara kötü haber: Dönüş tarihleri yine ertelendi!
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Dünya'ya dönüşleri, SpaceX'in Dragon kapsülündeki bir gecikme nedeniyle ertelendi. ABD'li uzay ajansı gelecek yıl Mart ayının sonuna kadar dönüşün gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
Boeing'in Starliner uzay aracıyla Haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 10 günlük bir yolculuk için fırlatılan iki astronot, NASA'nın dönüş uçuşlarını bir kez daha ertelemesinin ardından şimdi uzayda daha uzun süre geçirmek zorunda.