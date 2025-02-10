Uzayda mahsur kalan astronottan Trump'a yanıt: "Terk edilmiş hissetmiyoruz"
NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, 5 Haziran tarihinden bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX'in sahibi Elon Musk'a astronotları alması talimatını verirken, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın iki astronotu kaderine terk ettiğini söylemişti. ISS'te mahsur kalan astronot Williams, CBS televizyonuna verdiği röportajda Trump'a yanıt vererek terk edilmiş hissetmediklerini söyledi. Williams, "Hayır, terk edilmiş hissetmiyoruz. Takımın bir parçası olduğumuzu hissediyoruz ve bu büyük bir onur.” dedi.
ISS'te mahsur kalan astronotlardan Sunita Williams, CBS televizyonuna açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde SpaceX'in sahibi Elon Musk'a ISS'te mahsur kalan astronotları gidip alması talimatını vermişti.
Trump ayrıca astronotların Biden yönetimi tarafından kaderine terk edildiğini iddia etmişti.
Williams, kendisinin ve mürettebat arkadaşı Barry Butch Wilmore ile birlikte uzayda terk edilmiş olduklarını hissetmediklerini belirtti.
Görev süresi başlangıçta bir haftadan biraz fazla planlanırken dokuz ayı aşkın bir süreye uzatılmış olsa da, Williams durumlarının dramatize edilmesine karşı çıktı.