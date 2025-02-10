Uzayda mahsur kalan astronottan Trump'a yanıt: "Terk edilmiş hissetmiyoruz"

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE MUSK’IN YANITI

Geçtiğimiz ay Başkan Trump, Starliner görevinin uzamasından Biden yönetimini sorumlu tuttu ve sosyal medyada SpaceX CEO’su Elon Musk’tan astronotları “kurtarmasını” istediğini yazdı.

Musk da SpaceX’in bu durumu çözmeye hazır olduğunu belirtti ve Biden yönetiminin astronotları “orada çok uzun süre bıraktığını” söyledi.

Ancak NASA yetkilileri, bu kararların tamamen NASA'nın Ticari Mürettebat ve Uluslararası Uzay İstasyonu programları tarafından alındığını ve planın Crew 9’un Eylül ayında boş koltuklarla istasyona gelmesiyle zaten yürürlüğe girdiğini belirtti.

Astronotların bir "kurtarılmaya" ihtiyacı yoktu çünkü dönüş araçları zaten istasyonda beş aydır bekliyordu.