Uzayda mahsur kalan NASA astronotları, özel giysilerini değiştirecek

UZAY KIYAFETLERİ OLMADAN DÜNYAYA DÖNEMEZLER Mİ?

Teorik olarak Wilmore ve Williams uzay giysileri olmadan Dünya'ya dönebilirler.

Ancak bu, NASA'nın onları güvende tutmak için ihtiyaç duyduğu verileri toplayamayacağı için hayatlarını tehlikeye atacaktır.

Ayrıca, kabindeki basınç kaybı ve sıcaklık değişimleri de ciddi, yaşamı tehdit eden yaralanmalara neden olabilir.