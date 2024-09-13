Uzayda mahsur kalan NASA astronotları, özel giysilerini değiştirecek
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzayda mahsur kalan astronotların kıyafetleriyle birlikte Starliner kapsülünü dünyaya başarılı bir şekilde indirdi. Şubat 2025'te dünyaya dönmeleri beklenen Astronotların, SpaceX'in Crew-9 uzay aracına özel kıyafetler giyeceği kaydedildi. Crew-9 uzay aracının 24 Eylül'de ISS'e doğru yola çıkması bekleniyor.
NASA geçtiğimiz ay düzenlediği bir basın toplantısında Boeing Starliner'ın teknik sorunlar nedeniyle Dünya'ya mürettebatsız olarak geri döneceğini açıklamıştı.
Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Starliner 5 Haziran'da fırlatılmıştı ve başlangıçta yaklaşık bir hafta içinde geri dönmeleri gerekiyordu.
Ancak yaşanan teknik arızalar nedeniyle Starliner, geçtiğimiz günlerde mürettebatsız olarak dünyaya iniş yaptı.