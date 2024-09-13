Uzayda mahsur kalan NASA astronotları, özel giysilerini değiştirecek

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzayda mahsur kalan astronotların kıyafetleriyle birlikte Starliner kapsülünü dünyaya başarılı bir şekilde indirdi. Şubat 2025'te dünyaya dönmeleri beklenen Astronotların, SpaceX'in Crew-9 uzay aracına özel kıyafetler giyeceği kaydedildi. Crew-9 uzay aracının 24 Eylül'de ISS'e doğru yola çıkması bekleniyor.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları, özel giysilerini değiştirecek - 1

NASA geçtiğimiz ay düzenlediği bir basın toplantısında Boeing Starliner'ın teknik sorunlar nedeniyle Dünya'ya mürettebatsız olarak geri döneceğini açıklamıştı.

Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Starliner 5 Haziran'da fırlatılmıştı ve başlangıçta yaklaşık bir hafta içinde geri dönmeleri gerekiyordu.

Ancak yaşanan teknik arızalar nedeniyle Starliner, geçtiğimiz günlerde mürettebatsız olarak dünyaya iniş yaptı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları, özel giysilerini değiştirecek - 2

Dünyaya başarılı bir şekilde iniş yapan Starliner kapsülünde her iki astronotun da kıyafetleri yer alıyordu. 

Boeing'in uzay giysilerinin SpaceX uzay araçlarıyla uyumlu olmamasından dolayı yeni kıyafetler giyileceği kaydedildi. 

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları, özel giysilerini değiştirecek - 3

SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla Dünya'ya dönmeleri beklenen Wilmore ve Williams, en az Şubat 2025'e kadar ISS'te kalacak.

Wilmore ve Williams SpaceX uzay aracıyla dünyaya döneceklerinden dolayı SpaceX'in özel kıyafetlerini de giymek zorunda.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları, özel giysilerini değiştirecek - 4

UZAY KIYAFETLERİ OLMADAN DÜNYAYA DÖNEMEZLER Mİ?

Teorik olarak Wilmore ve Williams uzay giysileri olmadan Dünya'ya dönebilirler.

Ancak bu, NASA'nın onları güvende tutmak için ihtiyaç duyduğu verileri toplayamayacağı için hayatlarını tehlikeye atacaktır.

Ayrıca, kabindeki basınç kaybı ve sıcaklık değişimleri de ciddi, yaşamı tehdit eden yaralanmalara neden olabilir.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları, özel giysilerini değiştirecek - 5

CREW-9'UN YOLCULUK TARİHİ 

SpaceX Crew-9'un 24 Eylül'de dünyadan ISS'e fırlatılması planlanıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER