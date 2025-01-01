Uzayda saatli bomba: 2050 öncesi için kritik uyarı

Amerikalı astrofizikçi Donald Kessler'ın 1978'de bu riski ilk kez dile getirmesiyle adı verilen Kessler Sendromu, uzay çöpü çarpışmalarının zincirleme reaksiyonu olarak tanımlanıyor.

Bu teorik "domino etkisi," her çarpışmanın daha fazla enkaz yaratması ve bu enkazın daha fazla yörünge platformuna çarparak gelecekteki çarpışmaların olasılığını artırmasıyla giderek tehlikeli bir uzay çöpü zinciri oluşturabilir.

Sonuç olarak Dünya'yı çevreleyen bir uzay çöpü bulutu oluşabilir ve bu durum yer tabanlı teleskopların görüntüsünü engelleyerek, hava durumu tahminleri, GPS ve televizyon gibi uydu tabanlı teknolojilerin tüm operasyonlarını kesintiye uğratabilir.