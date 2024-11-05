Uzayda seçim heyecanı: NASA astronotları oy kullandı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevde bulunan 4 NASA astronotu, 2024 ABD seçimleri için oylarını kullandı. ABD'li astronot Suni Williams, "Oy vermek vatandaş olarak sahip olduğumuz çok önemli bir görev." ifadelerini kullandı ve uzayda oy kullanmanın havalı olduğunu söyledi. Peki astronotlar uzayda nasıl oy kullanıyor? İşte ayrıntılar...
Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump ve Kamala Harris'in yarışacağı 2024 seçimleri 5 Kasım Salı günü gerçekleşecek.
Seçim öncesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevde bulunan Amerikalı NASA astronotları ise oylarını kullandı.
SpaceX Crew-9 görevinde NASA astronotları Don Pettit, Nick Hague, Butch Wilmore ve Suni Williams olmak üzere şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dört ABD'li bulunuyor.