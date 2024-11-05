Uzayda seçim heyecanı: NASA astronotları oy kullandı

Williams gazetecilerle yaptığı bir telefon görüşmesinde "Oy vermek vatandaş olarak sahip olduğumuz çok önemli bir görev" dedi ve uzaydan oy kullanmanın "oldukça havalı" olduğunu sözlerine ekledi.

Wilmore ise, "NASA seçimlere dahil olmamızı çok kolaylaştırıyor, bu nedenle bu fırsattan heyecan duyuyoruz." dedi ve aynı gün devamsız oy pusulası talep ettiğini açıkladı.

ISS'TE MAHSUR KALMIŞLARDI

Williams ve Wilmore sadece bir hafta sürmesi beklenen bir görev için 5 Haziran'da Boeing Starliner Mürettebat Uçuş Testi uçağıyla fırlatılmıştı.

Ne yazık ki, Starliner ISS'e giderken bir dizi arızayla karşılaştı ve Boeing ve NASA neyin yanlış gittiğini daha iyi anlamak için yer testleri yaparken astronotlar ise üç ay boyunca burada mahsur kalmıştı.

NASA, tedbiri elden bırakmayarak Starliner'ı mürettebatsız olarak Dünya'ya geri göndermeye karar verdi ve Williams ile Wilmore'u ise Şubat 2025'te Crew-9 misyonuyla Dünya'ya döndüreceğini açıklamıştı.