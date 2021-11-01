Uzayda 'uzay biberlerinden' tako yapıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bilimsel deney kapsamında yetiştirilen acı Şili biberleri, hasat edildi. Biberlerin bir kısmı istasyonda bulunan astronotlar tarafından geleneksel Meksika yemeği olan 'tako' yapılarak tüketildi, diğer kısım incelenmek üzere Dünya’ya gönderilecek.

Haberler - DHA 01.11.2021 - 11:43

Uzayda 'uzay biberlerinden' tako yapıldı - 1

ABD Havacılık ve Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamada, ISS’te bilimsel deney amaçlı yetiştirilen Şili biberleri hasat edildi.

Uzayda 'uzay biberlerinden' tako yapıldı - 2

Açıklamada, 'biberlerin yetiştirilmesinin' bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi.

Uzayda 'uzay biberlerinden' tako yapıldı - 3

Acı Şili biberlerinin bir kısmı astronotlar tarafından Tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilecek.

Uzayda 'uzay biberlerinden' tako yapıldı - 4

Çalışma, NASA'nın uzun süreli uzay görevleri için gıda ürünleri yetiştirme konusundaki bilgisine katkıda bulunacak.

Uzayda 'uzay biberlerinden' tako yapıldı - 5

UZAYDA TAKO YAPTILAR

ISS’te bulunan astronot Megan McArthur, Şili biberlerini pişirerek istasyonda ABD’de bilinen bir geleneksel Meksika yemeği olan “Tako” yaptıklarını açıkladı.

Uzayda 'uzay biberlerinden' tako yapıldı - 6

McArthur açıklamasında “Cuma Ziyafeti! Hasattan sonra kırmızı ve yeşil şili (biber) tattık. Ardından anketleri doldurduk. Sonunda, şimdiye kadarki en iyi uzay takolarımı yaptım: fajita bifteği, tekrar sulandırılan domates ve enginar ve taze şili!” ifadelerini kullandı.

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