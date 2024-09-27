Uzayda yaşam araştırmaları derinleşiyor: Cüce gezegende hayat belirtileri!

YAŞAM BARINDIRAN BİR ALAN OLABİLİR

De Sanctis ve ekibi araştırmada, "Ernutet Krateri'nde bulunan organik bileşikler, Ceres'in derin okyanusunun en az birkaç yüz milyon yıl süren ömrü boyunca evrimleşmiş olabilir" ifadesini kullandı.

Kraterin yüzeyinde bulunan organik bileşiklerin, Ernutet Krateri'ndeki çatlaklardan sızarak veya küçük meteor çarpmaları ve toprak kaymaları gibi etkenlerle yüzeye çıkmış olabileceği vurgulandı.

Ekip, Ceres'in ve özellikle de Ernutet Krateri'nin etrafındaki alanın, olası "yaşam barındıran" veya "yaşamı destekleyebilecek ortam" araştırmaları için adaylardan biri olduğuna işaret etti.