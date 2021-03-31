Uzayda yaşam mümkün olabilir mi? NASA astronotunun kalbi küçüldü

EGZERSİZ KALPLERİNİN KÜÇÜLMESİNİ ÖNLEMEDİ

Araştırmacılar, her iki erkeğin gerçekleştirdiği fiziksel faaliyetlerin kalplerinde herhangi bir küçülme veya zayıflama yaşamasını engelleyeceğini umuyorlardı. Fakat, bu aşırı fiziksel olaylardan önce, sırasında ve sonrasında kalp testlerinden toplanan veriler aksini gösterdi.

Kelly ve Lecomte, deneyimleri sırasında kalbin sol ventriküllerinde bir kitle kaybı ve çapta ilk düşüş yaşadı.

Söz konusu çalışma, Amerikan Kalp Derneği'nin Circulation adlı dergisinde yayımlandı.