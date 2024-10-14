Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor!

Uzaya üç görev uçuşu yapan Feustel "Bu deneyimlerden dersler çıkarıyoruz ve bir uzay istasyonunda yaşama ve çalışma şeklimizi iyileştirmek için yenilikler yapıyoruz. İletişimden ve bağlantıdan özel alanlara, gemideki diğer kişilerle nasıl etkileşime girileceğinden Dünya'da ve ötesinde insan gelişimini ilerletmeye kadar her ayrıntı, çalışmalarımızın merkezine astronot deneyimini alacak şekilde tasarlandı" dedi.