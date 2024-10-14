Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor!

NASA, 2030 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) okyanusun derinliklerine gömmeyi planlıyor. Uzay ajansı, ISS yerine gelecek istasyon için arayışlarını sürdürüyor. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri de ABD uzay teknolojisi şirketi Vast tarafından inşa edilen Haven-1. 2025'te fırlatılması beklenen Haven-1, uzayda yaşam ve çalışma deneyimlerini geliştirmek için yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor.

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 1

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ilk kısmı yaklaşık 25 yıl önce fırlatıldı. NASA, bu eskiyen uzay istasyonunu 2030 yılında okyanusun derinliklerine gömmeyi planlıyor. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 2

Uzay ajansı, yeni bir istasyon inşa etmek ve işletmek için özel şirketlerle iş birliği yapmayı tercih ediyor. Bu şirketler arasında öne çıkanlardan biri, uzay teknolojisi alanında faaliyet gösteren Vast.

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 3

Vast, 2025 yılında SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanan şık görünümlü Haven-1 kapsülünü geliştirmekte.

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 4

Şirket, potansiyel uzay istasyonun iç ve dış tasarımını gösteren bir video paylaştı.

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 5

Haven-1, daha önce Apple'da da çalışmış olan dünyaca ünlü tasarımcı Peter Russell-Clarke tarafından tasarlandı.

Russell-Clarke, istasyonun dışardan bakıldığında diğer uzay araçlarına benzediğini ancak, astronorların uzayda başlarılı olmasını sağlayacak bir iç tasarım geliştirdiklerini duyurdu.

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 6

Öte yandan Vast, kapsülün tasarımına danışmanlık yapması için emekli bir NASA astronotu olan Andrew J. Feustel ile çalışıyor. 

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 7

Uzaya üç görev uçuşu yapan Feustel "Bu deneyimlerden dersler çıkarıyoruz ve bir uzay istasyonunda yaşama ve çalışma şeklimizi iyileştirmek için yenilikler yapıyoruz. İletişimden ve bağlantıdan özel alanlara, gemideki diğer kişilerle nasıl etkileşime girileceğinden Dünya'da ve ötesinde insan gelişimini ilerletmeye kadar her ayrıntı, çalışmalarımızın merkezine astronot deneyimini alacak şekilde tasarlandı" dedi.

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 8

Geleneksel uzay laboratuvarlarının dağınık görüntüsünden uzak olan istasyonun minimalist bir tasarıma sahip olduğu dikkat çekiyor.  Şirket, kapsülün iç mekanının doğal sıcaklık getiren, yangına dayanıklı akçaağaç kaplama çıtalar içerdiğini belirtti. Ayrıca, çok sayıda ekipmanın sade duvar panellerinin arkasında saklandığı görülüyor.

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 9

Vast'ın kapsülünün en önemli avantajlarından biri, tek ve nispeten küçük bir yapıya sahip olması. ISS, NASA'nın ifadesine göre, “Dünya yörüngesindeki en büyük insan yapımı nesne” konumunda. Bu dev istasyonun ana parçalarını yörüngeye ulaştırmak için toplam 42 uçuş gerçekleştirilmişti.

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 10

NASA, ISS’in “altı yatak odalı bir evden daha büyük” olduğunu ve istasyonda iki banyo, bir spor salonu ve 360 derece manzaraya sahip bir cumbalı balkon bulunduğunu belirtiyor.

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 11

Vast, Haven-1'i başarıyla fırlatırsa, daha büyük bir modül inşa etmeyi ve 2028'de uzaya göndermeyi planlıyor. Gelecekte, 8 kişilik mürettebatı barındırabilen “Yapay Yerçekimi İstasyonları” inşa etmeyi hedefliyor.

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 12

NASA'nın gelecek hedefleri de oldukça iddialı. Ajans, Ay’da kalıcı bir istasyon kurarak, bu istasyonun buz halinde kraterlerde saklanan suyu toplayacağı ve Mars veya kaynak açısından zengin asteroitlere yönelik çalışmalar için bir yakıt deposu oluşturacağı hedefinde ilerliyor.

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 13

Uzay araştırmalarının ve teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, NASA ve özel şirketlerin iş birliği, insanlığın uzaydaki geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynamaya devam ediyor.

Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor! - 14
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