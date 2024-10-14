Uzayda yeni dönem başlıyor: ISS gidiyor Haven-1 geliyor!
NASA, 2030 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) okyanusun derinliklerine gömmeyi planlıyor. Uzay ajansı, ISS yerine gelecek istasyon için arayışlarını sürdürüyor. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri de ABD uzay teknolojisi şirketi Vast tarafından inşa edilen Haven-1. 2025'te fırlatılması beklenen Haven-1, uzayda yaşam ve çalışma deneyimlerini geliştirmek için yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ilk kısmı yaklaşık 25 yıl önce fırlatıldı. NASA, bu eskiyen uzay istasyonunu 2030 yılında okyanusun derinliklerine gömmeyi planlıyor.