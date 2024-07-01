Uzayda zaman: Astronotlar Nasıl Değişiyor? Zaman yavaşlıyor mu?

Günlük yaşamımızda zaman her zaman aynı hızda ilerler gibi görünse de, aslında zaman görecelidir ve seyahat ettiğiniz hıza bağlı olarak değişir. Bilim insanları, astronotların Dünya'da yaşayanlardan daha yavaş yaşlandığına dair kafa karıştırıcı fikri açıkladı. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözükse de bu fikir bilimsel olarak destekleniyor. İşte astronotların uzayda yaşadığı değişimler.

Uzayda zaman: Astronotlar Nasıl Değişiyor? Zaman yavaşlıyor mu? - 1

Bilim insanları astronotlar için zamanın Dünya'daki diğer insanlara göre daha yavaş geçtiği yönündeki fikri ortaya çıkardılar.  Bilim kurgu filmlerinde sıkca karşımıza çıkan uzayda zamanın farklı olduğu fikri bilim insanları tarafından desteklendi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzayda zaman: Astronotlar Nasıl Değişiyor? Zaman yavaşlıyor mu? - 2

Zaman her zaman aynı hızda akar, ancak zaman aslında görecelidir ve evrenin farklı noktalarında ve özellikle seyahat ettiğiniz hıza göre farklı şekilde deneyimlenir. Işık hızına ne kadar yakın seyahat ederseniz, zaman sizin için o kadar yavaş geçecektir.

Uzayda zaman: Astronotlar Nasıl Değişiyor? Zaman yavaşlıyor mu? - 3

BBC'nin Sky at Night dergisi bunu şöyle açıklıyor: Uzayda seyahat etme hızınız ile zaman arasında bir bütçe ayrıldığını düşünün. Uzayda ne kadar hızlı seyahat ederseniz, zaman içinde hareket etmek için kullanabileceğiniz bütçeniz o kadar az olur. Yani daha hızlı seyahat ediyorsanız, zamanı daha yavaş deneyimlersiniz.

Uzayda zaman: Astronotlar Nasıl Değişiyor? Zaman yavaşlıyor mu? - 4

Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) astronotlar Dünya'nın etrafında saatte 27 bin 500 kilometre hızla dönmektedir. Dünya'daki bizlere göre daha hızlı hareket ettikleri ve ışık hızına daha yakın oldukları için zaman onlar için daha yavaş geçiyor. Bu da astronotların daha yavaş yaşlandığını kanıtlar nitelikte oluyor.

Uzayda zaman: Astronotlar Nasıl Değişiyor? Zaman yavaşlıyor mu? - 5

Ancak bu fark Matthew McConaughey'nin Yıldızlararası filminin sonunda kendisinden onlarca yaş büyük olan kızını ziyaret etmek için geri döndüğündeki türden bir fark değil.

Uzayda zaman: Astronotlar Nasıl Değişiyor? Zaman yavaşlıyor mu? - 6

İKİZ KARDEŞLERİN FARKI

Örneğin, ikiz kardeşler Mark ve Scott Kelly, ikisi de NASA astronotuydu; ancak Scott uzayda Mark'tan on kat daha uzun süre kaldı.

Vücudunda ikiz kardeşine kıyasla nasıl bir etki yaratacağını görmek için bir yıllığına ISS'ye gönderildi. İkisi de uzaya fırlamadan önce Mark, Scott'tan altı dakika daha büyüktü.

ISS'deki görevinin ardından Scott, altı dakika beş milisaniye yaşlanmıştı. 

Uzayda zaman: Astronotlar Nasıl Değişiyor? Zaman yavaşlıyor mu? - 7

KASLAR VE KEMİKLER

Japon astronot Norişige Kanai, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sadece üç hafta geçirmesinin ardından dokuz santimetre uzadığını söyleyerek kısa bir süre manşetlerde yer almıştı.

Uzayda zaman: Astronotlar Nasıl Değişiyor? Zaman yavaşlıyor mu? - 8

Ancak daha sonra hesap hatası yaptığını itiraf etti ve sadece iki santimetre uzadığını söyledi. Fakat, uzayda vakit geçirenlerin boylarında önemli değişiklikler aslında normal. Yerçekimi olmadan omurilik kemikleri genişleyebiliyor ve bu durum boyda küçük değişikliklere neden oluyor. Ancak araştırmalara göre, dünyaya döndüklerinde astronotların boyları normale geri dönüyor.

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