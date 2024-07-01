Uzayda zaman: Astronotlar Nasıl Değişiyor? Zaman yavaşlıyor mu?
Günlük yaşamımızda zaman her zaman aynı hızda ilerler gibi görünse de, aslında zaman görecelidir ve seyahat ettiğiniz hıza bağlı olarak değişir. Bilim insanları, astronotların Dünya'da yaşayanlardan daha yavaş yaşlandığına dair kafa karıştırıcı fikri açıkladı. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözükse de bu fikir bilimsel olarak destekleniyor. İşte astronotların uzayda yaşadığı değişimler.
Bilim insanları astronotlar için zamanın Dünya'daki diğer insanlara göre daha yavaş geçtiği yönündeki fikri ortaya çıkardılar. Bilim kurgu filmlerinde sıkca karşımıza çıkan uzayda zamanın farklı olduğu fikri bilim insanları tarafından desteklendi.