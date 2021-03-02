Uzaydaki ilk otel açılıyor: Aynı anda 400 kişiyi ağırlayacak

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’a ilham veren ve roket teknolojisinin gelişmesinde büyük rol oynayan Alman fizikçi Wernher von Braun’ın hayali gerçek oluyor. Braun’un 1950'lerde uzayda yapay yerçekimi yaratmak için dönen tekerlek şeklinde bir mekanizma kullanılabileceği fikrini alan bir ABD’li uzay araştırma şirketi ilk uzay otelini açmaya hazırlanıyor. 2025 yılında Dünya’nın yörüngesinde inşa edilmeye başlanacak 400 kişi kapasiteli otelde, sinema, spa ve çeşitli restoranlar yer alacak. Her 90 dakikada bir gezegenimizin etrafındaki yolculuğunu tamamlayacak olan otelin 2027’de faaliyete geçmesi bekleniyor.

ntv.com.tr 02.03.2021 - 11:03 | Son Güncelleme : 02.03.2021 - 11:23

Uzaydaki ilk otel açılıyor: Aynı anda 400 kişiyi ağırlayacak - 1

2027'DE FAALİYETE GEÇMESİ BEKLENİYOR

ABD’li The Gateway Vakfı’na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu dünyanın ilk uzaydaki oteline ev sahipliği yapmaya  hazırlanıyor. Dünya’nın alçak yörüngesinde yer alacak otelin inşasına 2025 yılında başlanması ve 2027 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Uzaydaki ilk otel açılıyor: Aynı anda 400 kişiyi ağırlayacak - 2

Büyük bir daire şekline sahip olacak uzay istasyonunun, Ay’ın yüzeyindekine benzer bir yer çekimi oluşturulması  için sürekli olarak döneceği ifade edildi.

Uzaydaki ilk otel açılıyor: Aynı anda 400 kişiyi ağırlayacak - 3

BİR CRUİSE GEMİSİNDEN BEKLENEN HER ŞEYE SAHİP OLACAK

Bununla birlikte şirket tarafından yapılan açıklamada, Voyager Station’ın otelinin sinema, seyir salonu, spa ve çeşitli temalarda restoranlar da dahil olmak üzere  bir cruise gemisinden beklenen her şeye sahip olacağı aktarıldı, ancak "uzay oteli" Dünya’nın etrafındaki yolculuğunu her 90 dakika bir tamamlayacak. Otelin toplam kapasitesinin ise 400 kişilik olacağı belirtildi.

Uzaydaki ilk otel açılıyor: Aynı anda 400 kişiyi ağırlayacak - 4

MODÜLLER ÇOK AMAÇLI OLARAK KULLANILABİLECEK

Ayrıca dev halkada  20x12 ebatında 24 modül olacağı ve bunlardan bazılarının NASA ve ESA gibi uzay araştırmaları kuruluşları ile hükümetlere kiralanabileceği ya da  satılabileceği kaydedildi. Örneğin, insanlar özel bir villa yapmak,  spa, sinema ve daha fazlasını içeren bir otel oluşturmak için birden fazla modül satın alabilir. Devlet kurumları, istasyonu kendi bilim modüllerini barındırmak için veya Mars'a gitmeye hazırlanan astronotlar için bir eğitim merkezi olarak kullanabilir.

Uzaydaki ilk otel açılıyor: Aynı anda 400 kişiyi ağırlayacak - 5

Modüllerin bazıları ise The Gateway Vakfı tarafından kullanılacak. Bu modüllerde mürettebat odaları, spor salonu, mutfak, restoran, bar ve istasyonda uzun süre kalacak  nedeniyle insanlar için diğer gerekli tesisleri de yer alacak.

Uzaydaki ilk otel açılıyor: Aynı anda 400 kişiyi ağırlayacak - 6

FİKİR 1950'LERDE ALMAN FİZİKÇİ VON BRAUN TARAFINDAN ORTAYA ATILDI

Diğer taraftan yer çekimini sağlamak için  dairesel bir çarkın etrafına yörüngedeki bir uzay istasyonu inşa edilmesi fikri, uzay yolculuğunun ilk günlerine kadar uzanıyor. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’a ilham veren ve roket teknolojisinin gelişmesinde rol oynayan Alman fizikçi Wernher von Braun, NASA Apollo programının mimarlarından biriydi ve 1950'lerde yapay yerçekimi yaratmak için dönen tekerlek şeklinde bir mekanizma önerdi.

Uzaydaki ilk otel açılıyor: Aynı anda 400 kişiyi ağırlayacak - 7

"BİR SONRAKİ SANAYİ DEVRİMİ GERÇEKLEŞECEK"

Gateway Foundation'ın kurucusu John Blincow konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir sonraki sanayi devrimi olacak ve yeni bir uzay endüstrisi doğacak” ifadelerini kullandı. 

Uzaydaki ilk otel açılıyor: Aynı anda 400 kişiyi ağırlayacak - 8

Voyager istasyonu konsepti, ilk olarak 2012 yılında Gateway Foundation'ın lansmanı ile ortaya çıktı. Vakfın yörünge istasyonu vizyonunu gerçekleştirmek için kurduğu firma OAC, 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi hedefiyle 2018 yılında kuruldu. Eğer proje tamamlanırsa, uzay istasyonu şimdiye kadar insan eliyle yapılmış  uzaya konan insan en büyük nesne olacak.

Uzaydaki ilk otel açılıyor: Aynı anda 400 kişiyi ağırlayacak - 9

MALZEMELERİ UZAYA TAŞIMAK GİTTİKÇE DAHA UYGUN FİYATLI HALE GELİYOR

Öte yandan, şirket tarafından uzay istasyonunu geliştirmenin ve inşa etmenin maliyeti ortaya çıkmazken, SpaceX Falcon 9 ve gelecekte SpaceX Starship'in piyasaya sürülmesiyle, büyük yapıları yörüngeye koymanın daha uygun fiyatlı hale geleceği düşünülüyor.

Uzaydaki ilk otel açılıyor: Aynı anda 400 kişiyi ağırlayacak - 10

Uzunca bir süredir  uzaya herhangi bir malzeme fırlatmanın ortalama maliyeti kilogram başına yaklaşık 8 bin dolar, ancak Falcon 9'un yeniden kullanılabilir yapısı ile maliyetin 2 bin dolara kadar düşebileceği görüldü. Eğer Starship de faaliyete geçerse bu rakamın  birkaç yüz dolara kadar düşebileceği tahmin ediliyor. 

Starship ve gelecekteki diğer tamamen yeniden kullanılabilir uzay araçları, Dünya ile Voyager arasında düzenli ve hızlı bağlantılara izin vereceği için istasyonu uygulanabilir hale gelebilecek.

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