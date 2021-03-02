Uzaydaki ilk otel açılıyor: Aynı anda 400 kişiyi ağırlayacak

Uzunca bir süredir uzaya herhangi bir malzeme fırlatmanın ortalama maliyeti kilogram başına yaklaşık 8 bin dolar, ancak Falcon 9'un yeniden kullanılabilir yapısı ile maliyetin 2 bin dolara kadar düşebileceği görüldü. Eğer Starship de faaliyete geçerse bu rakamın birkaç yüz dolara kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

Starship ve gelecekteki diğer tamamen yeniden kullanılabilir uzay araçları, Dünya ile Voyager arasında düzenli ve hızlı bağlantılara izin vereceği için istasyonu uygulanabilir hale gelebilecek.