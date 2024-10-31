Uzaydan cerrahiyeye: Ekim ayında öne çıkan bilimsel gelişmeler
Bilim ve teknoloji dünyasındaki türlü keşif, yenilik ve atılım, evrenin bilinmeyen taraflarını açığa çıkarıyor ve ufuk açmaya devam ediyor. Ekim ayı, uzaydan yapay zekaya kadar birçok alanda önemli atılımlara sahne oldu. İşte bu ay gerçekleşen önemli bilimsel gelişmeler...
MARS'TA ŞARJ EDİLEN BATARYA
Bilim ve teknoloji dünyasındaki türlü keşif, yenilik ve atılım, evrenin bilinmeyen taraflarını açığa çıkarıyor ve ufuk açmaya devam ediyor.
Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen ve bu gezegenin zorlu koşullarına dayanabilen bir batarya geliştirdi.
Araştırmacılar, geliştirilen pilin, 1350 saatten fazla (iki Mars ayı) çalışabilmesinin yanı sıra gece ve gündüz sıfırdan 60 derecelere kadar değişen koşullarda işlevsel kalabildiğini açıkladı.