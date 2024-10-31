Uzaydan cerrahiyeye: Ekim ayında öne çıkan bilimsel gelişmeler

İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRAN CERRAHİ İP

Çin'de araştırmacılar, biyolojik olarak parçalanabilen polimere sarılı magnezyum içeren dikiş ipinin, mekanik-elektrik doğası gereği hareket edilmesi halinde elektrik alanı üretebildiğini kaydetti.

Bu dikiş ipini yapay kas dokuları ve fareler üzerinde deneyen araştırmacılar, dikilen yaraların 10 günün ardından neredeyse tamamen iyileştiğini ifade etti. Araştırmacılar, elektrik alanı oluştuğunda dikişli alana yaklaşan hücrelerin arttığını ve böylece yaranın daha hızlı iyileştiğini belirtti.

Buna göre, araştırmacılar, elektrik yüklenen dikiş ipinin, yara onarımını yüzde 50'ye kadar hızlandırmanın yanı sıra enfeksiyon riskini azalttığını ortaya koydu.