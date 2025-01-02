Uzay'dan gelen gizemli sinyal: MIT, radyo dalgalarının kaynağını buldu
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (MIT) bilim insanları, hızlı radyo patlamalarından (FRB) kaynaklı Dünya'ya gelen gizemli radyo sinyallerini inceledi. Araştırmacılar, garip radyo sinyallerinin kaynağının Dünya'dan yaklaşık 200 milyon ışık yılı uzakta olan Nötron yıldızının olduğunu açıkladı.
Uzaydan gelen garip radyo sinyallerinin gizemi bilim insanları tarafından çözülmüş olabilir.
Hızlı radyo patlamaları (FRB’ler), milisaniyeler süren radyo dalgası patlamalarıdır ve o kadar güçlüdürler ki milyarlarca ışık yılı yol katederek Dünya’da tespit edilebilirler.
İlk olarak 2007 yılında keşfedilen bu sinyallerin, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden teorik fizikçi Profesör Avi Loeb gibi bilim insanları tarafından, uzaylı medeniyetlerden kaynaklanabileceği öne sürülmüştü.