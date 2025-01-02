Uzay'dan gelen gizemli sinyal: MIT, radyo dalgalarının kaynağını buldu

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (MIT) bilim insanları, hızlı radyo patlamalarından (FRB) kaynaklı Dünya'ya gelen gizemli radyo sinyallerini inceledi. Araştırmacılar, garip radyo sinyallerinin kaynağının Dünya'dan yaklaşık 200 milyon ışık yılı uzakta olan Nötron yıldızının olduğunu açıkladı.

Uzay'dan gelen gizemli sinyal: MIT, radyo dalgalarının kaynağını buldu - 1

Uzaydan gelen garip radyo sinyallerinin gizemi bilim insanları tarafından çözülmüş olabilir.

Hızlı radyo patlamaları (FRB’ler), milisaniyeler süren radyo dalgası patlamalarıdır ve o kadar güçlüdürler ki milyarlarca ışık yılı yol katederek Dünya’da tespit edilebilirler.

İlk olarak 2007 yılında keşfedilen bu sinyallerin, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden teorik fizikçi Profesör Avi Loeb gibi bilim insanları tarafından, uzaylı medeniyetlerden kaynaklanabileceği öne sürülmüştü.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzay'dan gelen gizemli sinyal: MIT, radyo dalgalarının kaynağını buldu - 2

200 MİLYON IŞIK YILI UZAKTA

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) bilim insanları, bir FRB'nin kökenini belirlediler ve bunun bir nötron yıldızına şüpheli derecede yakın olduğunu buldular.

Nötron yıldızı, bir şehir büyüklüğünde ancak güneşin kütlesine sahip, aşırı yoğun çökmüş bir yıldızdır.

Bu yıldız, Dünya’dan yaklaşık 200 milyon ışık yılı uzakta ve bilim insanlarının radyo patlamasının kaynağı olduğuna inandığı yoğun bir manyetik alanla çevrili.

MIT’de fizik doçenti olan Dr. Kiyoshi Masui şunları söyledi:

“Bu yüksek manyetik alanlara sahip nötron yıldızlarının diğer bir adıyla magnetarların çevresinde atomlar var olamaz; manyetik alanlar tarafından parçalanırlar. Burada heyecan verici olan şu: Kaynağa yakın bu manyetik alanlarda depolanan enerji, yeniden şekillenerek ve burkulmalar yaşayarak, evrenin yarısını geçip görebildiğimiz radyo dalgalarına dönüşüyor.”

Uzay'dan gelen gizemli sinyal: MIT, radyo dalgalarının kaynağını buldu - 3

UZAYLILARDAN GELEN MESAJ MI?

Daha önce Profesör Loeb, bu enerji patlamalarının uzaylı medeniyetler tarafından askeri amaçlarla yaratılmış güçlü bir radyo ışını olabileceğini iddia etmişti.

Ancak birçok bilim insanı, bu tür sinyallerin daha doğal kökenlere sahip olduğunu düşünüyor.

Bunun doğruluğunu öğrenmek için araştırmacılar, 2022 yılında tespit edilen bir FRB’yi detaylı şekilde inceledi.

Uzay'dan gelen gizemli sinyal: MIT, radyo dalgalarının kaynağını buldu - 4

Araştırmacılar, bu radyo sinyalinin kesin konumunu, yıldızların gece gökyüzünde titreşmesine benzer şekilde radyo dalgalarının “ışıltılarını” analiz ederek belirlediler.

Bir nesne ne kadar küçük veya uzaksa, o kadar fazla titreşir.

Buna karşılık, daha büyük veya daha yakın nesneler, örneğin Güneş Sistemi'ndeki gezegenler, daha az ışık bükülmesine maruz kalır ve bu nedenle titremezler.

Benzer şekilde, radyo dalgaları da yıldızlararası ortamdan geçerken titreşir ve bilim insanlarına bu dalgaların nereden geldikleri hakkında bir fikir verir.

Uzay'dan gelen gizemli sinyal: MIT, radyo dalgalarının kaynağını buldu - 5

Araştırma ekibi, bu radyo patlamasının, bir nötron yıldızına çok yakın bir bölgeden, yaklaşık 10 bin km uzaklıkta meydana geldiğini keşfetti.

Uzaklık, onu yıldızın manyetik alanının içine yerleştiriyor ve bu da hızlı radyo patlamasının manyetosferden kaynaklanabileceğine dair ilk kesin kanıtı ortaya koyuyor.

Uzay'dan gelen gizemli sinyal: MIT, radyo dalgalarının kaynağını buldu - 6

MIT Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırma görevlisi ve çalışmanın baş yazarı olan Kenzie Nimmo, şunları söyledi:

“Nötron yıldızlarının çevresindeki bu ortamda manyetik alanlar, evrenin üretebileceği sınırların gerçekten en uç noktasında. Bu parlak radyo emisyonlarının, o aşırı plazmadan kaçıp kaçamayacağı konusunda çok fazla tartışma vardı.”

İlk hızlı radyo patlamasının tespit edilmesinden bu yana, astronomlar hem Samanyolu galaksimizde hem de 8 milyar ışık yılı uzaklıkta tespit edilen binlerce FRB gözlemledi.

Araştırma Nature dergisinde yayınlandı. 

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