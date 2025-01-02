Uzay'dan gelen gizemli sinyal: MIT, radyo dalgalarının kaynağını buldu

Araştırmacılar, bu radyo sinyalinin kesin konumunu, yıldızların gece gökyüzünde titreşmesine benzer şekilde radyo dalgalarının “ışıltılarını” analiz ederek belirlediler.

Bir nesne ne kadar küçük veya uzaksa, o kadar fazla titreşir.

Buna karşılık, daha büyük veya daha yakın nesneler, örneğin Güneş Sistemi'ndeki gezegenler, daha az ışık bükülmesine maruz kalır ve bu nedenle titremezler.

Benzer şekilde, radyo dalgaları da yıldızlararası ortamdan geçerken titreşir ve bilim insanlarına bu dalgaların nereden geldikleri hakkında bir fikir verir.