Uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı ortaya çıktı!
Avustralyalı bilim insanları, üç yıl önce keşfettikleri tekrarlayan radyo sinyallerinin kaynağını belirledi. Beklentilerin aksine uzaylılar değil, yıldızlar arası dans eden bir çift sistem bu sinyallerin ardındaki gizem olabilir.
2021'de Avustralyalı lisans öğrencisi Tyrone O'Doherty, her 18 dakikada bir tekrarlanan alışılmadık bir radyo dalgası tespit etti.
Bu keşif, kabul edilen pulsar teorilerine meydan okudu çünkü hiçbir pulsar bu kadar yavaş sinyal göndermiyordu.