Uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı ortaya çıktı!

YENİ KEŞİF VE KAYNAK TESPİTİ

Hurley ve ekibi, yeni bir radyo dalgası sinyali keşfetti. Her 2,9 saatte bir tekrarlanan bu sinyal, bir kırmızı cüce yıldızdan geldiği tespit edilen en yavaş radyo atımı oldu. Ancak sıra dışı bir durum daha vardı: Sinyaller, yıldızla ikili yörüngede olan başka bir cisimle bağlantılıydı.