Uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı ortaya çıktı!

Avustralyalı bilim insanları, üç yıl önce keşfettikleri tekrarlayan radyo sinyallerinin kaynağını belirledi. Beklentilerin aksine uzaylılar değil, yıldızlar arası dans eden bir çift sistem bu sinyallerin ardındaki gizem olabilir.

Uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı ortaya çıktı! - 1

2021'de Avustralyalı lisans öğrencisi Tyrone O'Doherty, her 18 dakikada bir tekrarlanan alışılmadık bir radyo dalgası tespit etti.

Bu keşif, kabul edilen pulsar teorilerine meydan okudu çünkü hiçbir pulsar bu kadar yavaş sinyal göndermiyordu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı ortaya çıktı! - 2

UZAYLILAR MI, DOĞAL KAYNAK MI?

O dönemde sinyalin kaynağı hakkında spekülasyonlar yayıldı. Ancak O'Doherty'nin danışmanı Natasha Hurley, doğal bir açıklamanın daha olası olduğunu belirtti. Yine de gizem sürdü.

Uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı ortaya çıktı! - 3

YENİ KEŞİF VE KAYNAK TESPİTİ

Hurley ve ekibi, yeni bir radyo dalgası sinyali keşfetti. Her 2,9 saatte bir tekrarlanan bu sinyal, bir kırmızı cüce yıldızdan geldiği tespit edilen en yavaş radyo atımı oldu. Ancak sıra dışı bir durum daha vardı: Sinyaller, yıldızla ikili yörüngede olan başka bir cisimle bağlantılıydı.

Uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı ortaya çıktı! - 4

BEYAZ CÜCE İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Hurley, “Sinyalin kaynağı büyük ihtimalle beyaz bir cüce. Bu da Güneş benzeri yıldızların yaşam döngüsünün son aşaması” diyerek durumu açıkladı. Araştırmacılar, bu yıldızların birbirine çarpan yıldız rüzgarlarının manyetik alanları etkileyerek radyo sinyalleri ürettiğini düşünüyor.
  
GELECEK PLANLARI 

Bilim insanları, daha fazla örnek bulunması halinde bu tür radyo sinyallerini açıklayabilecek kapsamlı bir model geliştirmeyi hedefliyor. Hurley, “Uzun süreli radyo atımları üretebilen farklı sistem türleri olabilir,” diyerek araştırmaların süreceğini belirtti.

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