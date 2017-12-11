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Uzaydan 'gün doğumu' paylaşımı

ntv.com.tr

ISS'de görev alan astronot Dünya yörüngesinden çektiği bu kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst bir kez daha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündemde.

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    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Gerst, gün doğumunu yörüngeden fotoğrafladı ve takipçileri ile paylaştı.
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    'SÜPER TAYFUN'U FOTOĞRAFLAMIŞTI

    'SÜPER TAYFUN'U FOTOĞRAFLAMIŞTI

    Alexander Gerst'in geçtiğimiz haftalarda uzaydan çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler ile Japonya'yı etkileyen kasırganın boyutlarını ortaya koymuştu.

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    FLORENCE KASIRGASINI DA O PAYLAŞMIŞTI

    FLORENCE KASIRGASINI DA O PAYLAŞMIŞTI
    ISS'de görev yapan Gerst, geçtiğimiz haftalarda Florence Kasırgasının görüntülerini paylaşmıştı.
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    YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN İSTANBUL PAYLAŞIMI

    YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN İSTANBUL PAYLAŞIMI
    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ABD’li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.
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    NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ‘’Günaydın İstanbul’’ mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
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    Astronot Randy Bresnik, daha önce uzay görevi sırasında Türkiye'nin üzerinden geçerken İstanbul'un gece görüntüsünü çekmiş ve takipçileri ile paylaşmıştı.

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    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı "günün fotoğrafı"nın konuğu geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı olmuştu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı.
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    GOOGLE'IN GÖZÜNDEN İSTANBUL'UN 32 YILLIK DEĞİŞİMİ

    GOOGLE'IN GÖZÜNDEN İSTANBUL'UN 32 YILLIK DEĞİŞİMİ
    Teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu 'timelapse' video özelliğine gelen güncelleme ile kullanıcılar artık dünyanın 1984 yılından bugüne kadar geçirdiği büyük değişimi izleyebiliyor. 

    (1984)
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    Bu özellik sayesinde İstanbul'un 32 yıllık değişimi de uydu görüntüleri ile ortaya çıktı. İşte İstanbul'un geçirdiği değişim... 

    (1985)

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    1986
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    1987
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    1988
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    1989
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    1990
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    1991
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    1992
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    1993
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    1994
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    1995
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    1996
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    1997
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    1998
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    1999
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    2000
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    2001
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    2002
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    2003
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    2004
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    2005
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    2006
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    2007
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    2008
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    2009
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    2010
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    2011
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    2012
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    2013
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    2014
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    2015
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