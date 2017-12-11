Uzaydan 'gün doğumu' paylaşımı
ntv.com.tr
ISS'de görev alan astronot Dünya yörüngesinden çektiği bu kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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1Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst bir kez daha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündemde.
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2Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Gerst, gün doğumunu yörüngeden fotoğrafladı ve takipçileri ile paylaştı.
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'SÜPER TAYFUN'U FOTOĞRAFLAMIŞTI
Alexander Gerst'in geçtiğimiz haftalarda uzaydan çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler ile Japonya'yı etkileyen kasırganın boyutlarını ortaya koymuştu.
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FLORENCE KASIRGASINI DA O PAYLAŞMIŞTIISS'de görev yapan Gerst, geçtiğimiz haftalarda Florence Kasırgasının görüntülerini paylaşmıştı.
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YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN İSTANBUL PAYLAŞIMIUluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ABD’li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.
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6NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ‘’Günaydın İstanbul’’ mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
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Astronot Randy Bresnik, daha önce uzay görevi sırasında Türkiye'nin üzerinden geçerken İstanbul'un gece görüntüsünü çekmiş ve takipçileri ile paylaşmıştı.
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8Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı "günün fotoğrafı"nın konuğu geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı olmuştu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı.
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GOOGLE'IN GÖZÜNDEN İSTANBUL'UN 32 YILLIK DEĞİŞİMİTeknoloji devi Google'ın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu 'timelapse' video özelliğine gelen güncelleme ile kullanıcılar artık dünyanın 1984 yılından bugüne kadar geçirdiği büyük değişimi izleyebiliyor.
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Bu özellik sayesinde İstanbul'un 32 yıllık değişimi de uydu görüntüleri ile ortaya çıktı. İşte İstanbul'un geçirdiği değişim...
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