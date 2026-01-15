Uzaydan sağlık sorunu tahliyesi tamamlandı. 4 astronot Dünya'ya döndü
15.01.2026 05:27
Son Güncelleme: 15.01.2026 12:43
NTV - Haber Merkezi
Crew-11 misyonunda görevli 4 astronot, NASA tarihindeki ilk tıbbi tahliye için Dünya'ya dönmek üzere Dragon Endeavour Kapsülü'yle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. NASA'nın canlı yayınladığı yolculuk 10 saati aştıktan sonra astronotlar Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile SpaceX’in Crew-11 görevi, mürettebattan bir astronotun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle erken bitti.
NASA astronotları Mike Fincke ve Zena Cardman, Japonya’dan Kimiya Yui ve Rus kozmonot Oleg Platonov, altı ay olarak planlanan görevlerini yaklaşık bir ay erken sonlandırdı. 4 uzay yolcusunu taşıyan Dragon Endeavour Kapsülü, Dünya'ya dönmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı ve dünyaya döndü.
İNİŞ CANLI YAYINLANDI
Yörüngeden inişe başlayan kapsülün, 10.5 saat sürmesi planlanan yolculuğun ardından paraşütlerle Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu’na inmesi planlanıyordu. Astronotlar ABD'nin San Diego kentinin açıklarında denize başarılı bir iniş gerçekleştirerek dünyaya döndü.
167 günlük görevin sonu olan uçuşun bugün Türkiye saati ile 11.41'deki inişle tamamlanması bekleniyordu.
NASA yolculuğu internetten canlı yayılıyor. Kapsülün Dünya yörüngesinde, 418 kilometre uzakta bulunan ISS'den ayrılışı da canlı yayınlandı.
GİZEMLİ TIBBİ SORUN
Crew-11'in dört kişilik mürettebatının planlanandan birkaç hafta önce Dünya’ya dönmesi kararı 8 Ocak’ta duyuruldu. NASA Başkanı Jared Isaacman, astronotlardan birinin yerde acil tıbbi müdahale gerektiren “ciddi bir tıbbi durum”la karşı karşıya olduğunu söyledi.
NASA yetkilileri mahremiyet gerekçesiyle, sorun yaşayan mürettebat üyesinin kim olduğunu veya rahatsızlığının ne olduğunu açıklamadı.
Mürettebat ABD’li astronotlar 38 yaşındaki Zena Cardman ile 58 yaşındaki Mike Fincke, 55 yaşındaki Japon astronot Kimiya Yui ve 39 yaşındaki Rus kozmonot Oleg Platonov’dan oluşuyor. Ekip, Ağustos ayında Florida’dan yörüngeye fırlatılarak ISS’ye ulaşmıştı.