Uzaydan sağlık sorunu tahliyesi tamamlandı. 4 astronot Dünya'ya döndü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile SpaceX’in Crew-11 görevi, mürettebattan bir astronotun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle erken bitti.

NASA astronotları Mike Fincke ve Zena Cardman, Japonya’dan Kimiya Yui ve Rus kozmonot Oleg Platonov, altı ay olarak planlanan görevlerini yaklaşık bir ay erken sonlandırdı. 4 uzay yolcusunu taşıyan Dragon Endeavour Kapsülü, Dünya'ya dönmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı ve dünyaya döndü.