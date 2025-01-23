Uzayın derinliklerinden gelen gizemli radyo sinyalinin kaynağı bilim dünyasını şaşırttı!

Ancak bu kez, bilim insanları yeni bir FRB'nin izini sürerek kaynağını belirlemeyi başardı. Şubat 2024’te tespit edilen ve Temmuz 2024’e kadar süren bu sinyal, teleskopların gözünü evrenin derinliklerine çevirdi. Karşılaşılan galaksi ise tam anlamıyla şaşkınlık yarattı: Bu galaksi genç ve aktif bir sistem değil, yıldız üretimini uzun zaman önce durdurmuş, "ölü" bir galaksiydi.