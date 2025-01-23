Uzayın derinliklerinden gelen gizemli radyo sinyalinin kaynağı bilim dünyasını şaşırttı!
Bilim insanları, uzayın derinliklerinden gelen yoğun bir radyo sinyalinin kaynağını takip ederek çarpıcı bir keşfe imza attı. 11,3 milyar yaşında olan ve Dünya’dan yalnızca iki milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bu galaksi, bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. Daha önceki hızlı radyo patlaması (FRB) kaynaklarının genellikle genç ve aktif galaksiler olduğu düşünülürken, bu keşif mevcut anlayışı tamamen değiştirdi.
Uzaydan gelen gizemli bir radyo sinyali, bilim dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı.
Hızlı Radyo Patlamaları (FRB), uzayın derinliklerinden gelen ve yalnızca milisaniyeler süren enerji patlamaları olarak biliniyor.
Her biri kozmik bir bilmece olan bu sinyallerin kökeni hakkında uzun süredir araştırmalar sürüyor. Kara deliklerden süpernova patlamalarına, hatta uzaylı teknolojilerine kadar birçok teori tartışılsa da net bir sonuca varılamadı.