Uzayın derinliklerinden gelen gizemli radyo sinyalinin kaynağı bilim dünyasını şaşırttı!

Bilim insanları, uzayın derinliklerinden gelen yoğun bir radyo sinyalinin kaynağını takip ederek çarpıcı bir keşfe imza attı. 11,3 milyar yaşında olan ve Dünya’dan yalnızca iki milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bu galaksi, bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. Daha önceki hızlı radyo patlaması (FRB) kaynaklarının genellikle genç ve aktif galaksiler olduğu düşünülürken, bu keşif mevcut anlayışı tamamen değiştirdi.

Uzayın derinliklerinden gelen gizemli radyo sinyalinin kaynağı bilim dünyasını şaşırttı! - 1

Uzaydan gelen gizemli bir radyo sinyali, bilim dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Hızlı Radyo Patlamaları (FRB), uzayın derinliklerinden gelen ve yalnızca milisaniyeler süren enerji patlamaları olarak biliniyor.

Her biri kozmik bir bilmece olan bu sinyallerin kökeni hakkında uzun süredir araştırmalar sürüyor. Kara deliklerden süpernova patlamalarına, hatta uzaylı teknolojilerine kadar birçok teori tartışılsa da net bir sonuca varılamadı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzayın derinliklerinden gelen gizemli radyo sinyalinin kaynağı bilim dünyasını şaşırttı! - 2

Ancak bu kez, bilim insanları yeni bir FRB'nin izini sürerek kaynağını belirlemeyi başardı. Şubat 2024’te tespit edilen ve Temmuz 2024’e kadar süren bu sinyal, teleskopların gözünü evrenin derinliklerine çevirdi. Karşılaşılan galaksi ise tam anlamıyla şaşkınlık yarattı: Bu galaksi genç ve aktif bir sistem değil, yıldız üretimini uzun zaman önce durdurmuş, "ölü" bir galaksiydi.

Uzayın derinliklerinden gelen gizemli radyo sinyalinin kaynağı bilim dünyasını şaşırttı! - 3

DEVASA VE YAŞLI BİR GALAKSİ

Araştırmacılar, sinyalin geldiği galaksiyi incelediklerinde, onun boyutlarının devasa olduğunu ortaya çıkardı. 100 milyar Güneş kütlesine sahip bu galaksi, şimdiye kadar bir FRB’nin kaynağı olarak tespit edilen en büyük galaksi oldu. Üstelik galaksi 11,3 milyar yaşında olmasına rağmen, Dünya’ya yalnızca iki milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Uzayın derinliklerinden gelen gizemli radyo sinyalinin kaynağı bilim dünyasını şaşırttı! - 4

Bu durum, bilim dünyasında yeni bir soruyu gündeme getirdi: Daha önce yalnızca genç galaksilerde görülen bu radyo patlamaları, böylesine yaşlı ve "sessiz" bir sistemde nasıl oluşabiliyor?

Uzayın derinliklerinden gelen gizemli radyo sinyalinin kaynağı bilim dünyasını şaşırttı! - 5

BİLİM DÜNYASI SARSILIYOR 

Bu keşif, hızlı radyo patlamalarının yalnızca belirli galaksi türleriyle sınırlı olmadığını ve çok daha çeşitli kaynaklara sahip olabileceğini gösteriyor. Araştırmayı yöneten bilim insanları, bu durumun, FRB’lerin doğasına dair mevcut teorileri gözden geçirmeyi gerektirdiğini belirtiyor.

Uzayın derinliklerinden gelen gizemli radyo sinyalinin kaynağı bilim dünyasını şaşırttı! - 6

Araştırmanın bulguları, Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan iki makalede detaylandırıldı. Çalışmalar, evrenin sırlarını anlamak için yepyeni bir pencere açmış durumda.

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