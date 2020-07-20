Uzayın şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritası yayımlandı

Dünyanın dört bir yanından astrofizikçiler, dört milyondan fazla galaksiyi analiz ederek uzayın şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritasını ortaya çıkardı. Çalışmada yer alan gökadalar ve mesafe ölçümleri de evrenin milyarlarca yıldaki genişlemesinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulundu.

ntv.com.tr - AFP 20.07.2020 - 15:04

Uzayın şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritası yayımlandı - 1

EVRENİN GENİŞLEME ORANI HASSAS BİR ŞEKİLDE İLK DEFA ÖLÇÜLDÜ

Astrofizikçiler yıllardır evrenin genişlediğini biliyorlardı, ancak genişleme oranını hassas bir şekilde ilk kez ölçtüler.

Uzayın şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritası yayımlandı - 2

14 MİLYAR YILLIK TARİH TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINDI

Kanada’nın Ontario eyaletinde yer alan Waterloo Üniversitesi'nden Profesör Will Percival, dünya çapındaki yaklaşık 30 kurumdan yüzlerce bilim insanının çabalarıyla “evrenin 14 milyarlık tarihinin tüm boyutlarıyla” ortaya konulduğunu söyledi. Bununla birlikte, yirmi yıldan fazla bir süre önce başlatılan üç boyutlu harita projesinde, araştırmacılar "şimdiye kadarki en geniş kozmik zaman aralığında en doğru genişleme geçmişi ölçümlerini" yaptı.

Uzayın şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritası yayımlandı - 3

Harita, altı yıl boyunca New Mexico'daki bir optik teleskoptan toplanan veriler ile "genişletilmiş Baryon Salınım Spektroskopik Araştırması" (eBOSS) adlı Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması'nın (SDSS) en son gözlemlerine dayanıyor. Gökadalar ve mesafe ölçümleri çalışmaları da evrenin milyarlarca yıldaki genişlemesinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulundu.

Uzayın şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritası yayımlandı - 4

Ancak, Utah Üniversitesi'nden Kyle Dawson, araştırmacıların "11 milyar yıl ortalarında sıkıntılı bir boşlukla" mücadele ettiğini söyledi. Dawson, "Beş yıllık sürekli gözlemlerle bu boşluğu doldurmak için çalıştık ve bu bilgiyi son on yılda kozmolojideki en önemli ilerlemelerden bazılarını sağlamak için kullanıyoruz" dedi.

Uzayın şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritası yayımlandı - 5

Öte yandan, araştırmacılar "uzak evrende maddenin dağılımını gösteren gök cisimlerini, aktif yıldızları ve kuasarları oluşturan galaksileri" de üç boyutlu bir haritada tüm detaylarıyla ilk kez gösterildi.

Uzayın şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritası yayımlandı - 6

ALBERT EINSTEIN'IN TEORİSİYLE UYUŞUYOR

Harita, evrenin 380 bin yaşında olduğu başlangıcından günümüze kadar olan sürecini ele alıyor. Bununla brilikte haritada, evrenin genişlemesinin bir noktada hızlanmaya başladığını ve o zamandan beri de devam ettiği görülüyor. Bilim insanları bunun, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisine uyan, ancak kaynağı henüz anlaşılmayan karanlık enerjinin varlığından kaynaklandığını söyledi.

Uzayın şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritası yayımlandı - 7
Uzayın şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritası yayımlandı - 8

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