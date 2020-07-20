Uzayın şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritası yayımlandı

ALBERT EINSTEIN'IN TEORİSİYLE UYUŞUYOR

Harita, evrenin 380 bin yaşında olduğu başlangıcından günümüze kadar olan sürecini ele alıyor. Bununla brilikte haritada, evrenin genişlemesinin bir noktada hızlanmaya başladığını ve o zamandan beri de devam ettiği görülüyor. Bilim insanları bunun, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisine uyan, ancak kaynağı henüz anlaşılmayan karanlık enerjinin varlığından kaynaklandığını söyledi.