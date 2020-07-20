Uzayın şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritası yayımlandı

ntv.com.tr - AFP 20.07.2020 - 15:04
Astrofizikçiler yıllardır evrenin genişlediğini biliyorlardı, ancak genişleme oranını hassas bir şekilde ilk kez ölçtüler.
Kanada’nın Ontario eyaletinde yer alan Waterloo Üniversitesi'nden Profesör Will Percival, dünya çapındaki yaklaşık 30 kurumdan yüzlerce bilim insanının çabalarıyla “evrenin 14 milyarlık tarihinin tüm boyutlarıyla” ortaya konulduğunu söyledi. Bununla birlikte, yirmi yıldan fazla bir süre önce başlatılan üç boyutlu harita projesinde, araştırmacılar "şimdiye kadarki en geniş kozmik zaman aralığında en doğru genişleme geçmişi ölçümlerini" yaptı.
Harita, altı yıl boyunca New Mexico'daki bir optik teleskoptan toplanan veriler ile "genişletilmiş Baryon Salınım Spektroskopik Araştırması" (eBOSS) adlı Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması'nın (SDSS) en son gözlemlerine dayanıyor. Gökadalar ve mesafe ölçümleri çalışmaları da evrenin milyarlarca yıldaki genişlemesinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulundu.
Ancak, Utah Üniversitesi'nden Kyle Dawson, araştırmacıların "11 milyar yıl ortalarında sıkıntılı bir boşlukla" mücadele ettiğini söyledi. Dawson, "Beş yıllık sürekli gözlemlerle bu boşluğu doldurmak için çalıştık ve bu bilgiyi son on yılda kozmolojideki en önemli ilerlemelerden bazılarını sağlamak için kullanıyoruz" dedi.
Öte yandan, araştırmacılar "uzak evrende maddenin dağılımını gösteren gök cisimlerini, aktif yıldızları ve kuasarları oluşturan galaksileri" de üç boyutlu bir haritada tüm detaylarıyla ilk kez gösterildi.
Harita, evrenin 380 bin yaşında olduğu başlangıcından günümüze kadar olan sürecini ele alıyor. Bununla brilikte haritada, evrenin genişlemesinin bir noktada hızlanmaya başladığını ve o zamandan beri de devam ettiği görülüyor. Bilim insanları bunun, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisine uyan, ancak kaynağı henüz anlaşılmayan karanlık enerjinin varlığından kaynaklandığını söyledi.