Uzayın sırları: TESS tarafından keşfedilen öte gezegenler

Gökbilimciler, güneş sistemi dışındaki yeni dünyaları keşfetmeye devam ediyor. Uzayın sonsuz boşluğunda her yıl yüzlerce yeni gezegen keşfediliyor. 2018 yılından beri çalışmalarına devam eden Öte Gezegen Araştırma Uydusu'nun (TESS) bazı keşfileri...

Uzayın sırları: TESS tarafından keşfedilen öte gezegenler - 1

NASA yeni dünyaları aramak için 2018 yılında öte gezegen araştırma uydusunu (TESS) fırlattı. NASA'ya göre, onaylanmış öte gezegen sayısı şu anda 5 bin 638'e ulaştı ve binlercesi incelenmeye devam ediyor. Bu gezegenler, galaksimizin yakın çevresinde bulunuyorlar; ancak Chandra X ışını Gözlemevi tarafından ilk kez Samanyolu dışında bir gezegen tespi edildiğine inanılıyor. İşe yakın zamanda keşfedilmiş ötegezegenler...

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzayın sırları: TESS tarafından keşfedilen öte gezegenler - 2

"Pİ MANSEA C"

2018 yılında fırlatılan  TESS'in ilk keşfi "Pi Mensae c" oldu.  Dünya'dan 59,5 ışık yılı uzakta Mensa (Masa) Takımyıldızındaki Pi Mansea yıldızının yörüngesinde "süper-Dünya" kategorisindeKİ  Pi Mensae c'nin
çapı Dünya'nın 2,14 katı, kütlesinin ise Dünya'nın 4,82 katı olduğu bildirildi.

Uzayın sırları: TESS tarafından keşfedilen öte gezegenler - 3

YAŞAMA ELVERİŞLİ GEZEGEN "TOI 700 e"

TOI 700 e, Dünya'ya yaklaşık 100 ışık yılı mesafedeki bir yıldız etrafında dönüyor. En önemlisi ise bu öte gezegen, yaşama elverişli olarak nitelendiriliyor. Yer küremizle hemen hemen aynı boyutta olan öte gezegen yörüngesindeki yıldıza, suyun gezegen yüzeyinde var olmasına olanak sağlayacak mesafede.

Uzayın sırları: TESS tarafından keşfedilen öte gezegenler - 4

SÜPER DÜNYA "TOI-715 b"

Dünya'nın 1,5 katı büyüklüğündeki "TOI-715 b" adı verilen gezegenin, yaşanabilir bölgede yani yörüngesinde dolaştığı yıldıza yüzeyinde sıvı halde su bulunmasına imkan verecek uzaklıktaki bir yörüngede dolaştığı ve yıldızın çevresindeki bir turunu 19 günde tamamladığı bildirildi.
Dünya'ya 137 ışık yılı uzaklığındaki "Süper Dünya" ötegezegenin bağlı olduğu kırmızı cüce yıldızın Güneş'ten küçük ve daha soğuk olduğu, bu türde yıldızların yörüngelerinde kayadan oluşan gezegenler barındırdığı tespit edildi.

Uzayın sırları: TESS tarafından keşfedilen öte gezegenler - 5

ÖLÜMDEN KAÇAN GEZEGEN  "8 URSAE MİNORİS b"

Gökbilimcilere göre aslında var olmaması gereken  8 Ursae Minoris b kendisini yok etmesi gereken bir yıldızın yörüngesinde dönüyor.  Yine de 8 Ursae Minoris b, tüm mantıksal açıklamalara meydan okuyarak ve astronomları şaşırtan bir şekilde varlığını sürdürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER