Uzayın sırları: TESS tarafından keşfedilen öte gezegenler
Gökbilimciler, güneş sistemi dışındaki yeni dünyaları keşfetmeye devam ediyor. Uzayın sonsuz boşluğunda her yıl yüzlerce yeni gezegen keşfediliyor. 2018 yılından beri çalışmalarına devam eden Öte Gezegen Araştırma Uydusu'nun (TESS) bazı keşfileri...
NASA yeni dünyaları aramak için 2018 yılında öte gezegen araştırma uydusunu (TESS) fırlattı. NASA'ya göre, onaylanmış öte gezegen sayısı şu anda 5 bin 638'e ulaştı ve binlercesi incelenmeye devam ediyor. Bu gezegenler, galaksimizin yakın çevresinde bulunuyorlar; ancak Chandra X ışını Gözlemevi tarafından ilk kez Samanyolu dışında bir gezegen tespi edildiğine inanılıyor. İşe yakın zamanda keşfedilmiş ötegezegenler...