Uzayın sırları: TESS tarafından keşfedilen öte gezegenler

NASA yeni dünyaları aramak için 2018 yılında öte gezegen araştırma uydusunu (TESS) fırlattı. NASA'ya göre, onaylanmış öte gezegen sayısı şu anda 5 bin 638'e ulaştı ve binlercesi incelenmeye devam ediyor. Bu gezegenler, galaksimizin yakın çevresinde bulunuyorlar; ancak Chandra X ışını Gözlemevi tarafından ilk kez Samanyolu dışında bir gezegen tespi edildiğine inanılıyor. İşe yakın zamanda keşfedilmiş ötegezegenler...