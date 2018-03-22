Uzaylı olduğu iddia edilen mumyanın küçük bir kız çocuğuna ait olduğu ortaya çıktı

Bhattacharya, kıkırdak dokular için kullanılan kolajeni üretme sorunu yaratan ve skolyoz olarak bilinen omurganın eğriliğine neden olan genlerin de mumya içinde bulunduğunu ifade etti.

Bilim kadını, iskelet malformasyonlarının ötesinde Ata’nın, konjenital diyafram hernisi olarak bilinen bir hastalığa sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.