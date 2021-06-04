"Uzaylı" Oumuamua için yeni iddia: Yeni bir tür olabilir

Yale Üniversitesi'nden bilim insanlarının makalesine göre Oumuamua hidrojenden oluşuyor.



Yayım öncesi platform olan Arxiv'de yer alan makaleye göre zamanında hidrojen gazı bulutu olan Oumuamua sertleşti ve günümüzdeki şeklini aldı.

Bu da Oumuamua'yı yıldızlar, gezegenler, göktaşları ve bulutsular gibi birçok tanımlananın bulunduğu literatürde yeni bir türe sokuyor.