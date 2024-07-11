Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi

"EN İYİ ŞANSIMIZ OLABİLİR"

Montreal Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan baş yazar Charles Cadieux, "Şu anda bilinen tüm ılıman dış gezegenler arasında LHS 1140 b, bir gün güneş sistemimizin ötesindeki yabancı bir dünyanın yüzeyindeki sıvı suyu dolaylı olarak doğrulamak için en iyi şansımız olabilir. Bu, potansiyel olarak yaşanabilir ötegezegen arayışında önemli bir kilometre taşı olacaktır." dedi

Çalışma sonunda “LHS 1140 b”nin su içermesinin ve Dünya gibi nefes alınabilir bir atmosferi bulunmasının muhtemel olduğu belirlendi.

"İLK KEZ ATMOSFERİN VARLIĞINI GÖRÜYORUZ"

Michigan Üniversitesi’nden Dr. Ryan MacDonald da “Yaşama elverişli, kayalık ve buz zengini bir dış gezegende ilk kez atmosferin varlığını görüyoruz” diye konuştu.