Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi
Araştırmacılar, dünya dışı yaşam arayışlarını sürdürürken, James Webb Uzay Teleskobu yardımıyla yeni bir ötegezegen keşfetti. Bu ötegezegen, yaşanabilir olabileceği düşünülen zengin bir atmosfer barındırıyor. Yapılan analizler sonucunda LHS 1140 b ötegezegeni, içerisinde uzaylı yaşamı barındırıyor olabilir.
DÜNYA BENZERİ ATMOSFER OLABİLİR
Bilim insanları James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak, yeni bir ötegezegen keşfettiler.
Cetus takımyıldızından 49 ışık yılı uzaklıkta bulunan LHS 1140 b isimli gezegen, Dünya'nın 1,7 katı büyüklüğünde.
1 YILI 25 DÜNYA GÜNÜNE DENK
Yıldızıyla yakın bir yörüngeye bağlı olan gezegenin bir yılı 25 Dünya gününe denk geliyor.
Ayrıca bu ötegezegenin tıpkı dünyamız gibi zengin bir atmosfere sahip olabileceği de doğrulandı.