Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi

Araştırmacılar, dünya dışı yaşam arayışlarını sürdürürken, James Webb Uzay Teleskobu yardımıyla yeni bir ötegezegen keşfetti. Bu ötegezegen, yaşanabilir olabileceği düşünülen zengin bir atmosfer barındırıyor. Yapılan analizler sonucunda LHS 1140 b ötegezegeni, içerisinde uzaylı yaşamı barındırıyor olabilir.

Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi - 1

DÜNYA BENZERİ ATMOSFER OLABİLİR

Bilim insanları James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak, yeni bir ötegezegen keşfettiler.

Cetus takımyıldızından 49 ışık yılı uzaklıkta bulunan LHS 1140 b isimli gezegen, Dünya'nın 1,7 katı büyüklüğünde.

1 YILI 25 DÜNYA GÜNÜNE DENK

Yıldızıyla yakın bir yörüngeye bağlı olan gezegenin bir yılı 25 Dünya gününe denk geliyor.

Ayrıca bu ötegezegenin tıpkı dünyamız gibi zengin bir atmosfere sahip olabileceği de doğrulandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi - 2

Araştırmacılar James Webb teleskobuyla Hubble ve Spitzer gibi diğer uzay teleskoplarından elde edilen verileri birleştirerek LHS 1140 b'nin ilk atmosfer analizini yaptılar.

Analizler sonucunda ötegezegenin bir su dünyası olma ihtimalinin çok yüksek olduğu ortaya çıktı.

Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi - 3

"EN İYİ ŞANSIMIZ OLABİLİR"

Montreal Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan baş yazar Charles Cadieux, "Şu anda bilinen tüm ılıman dış gezegenler arasında LHS 1140 b, bir gün güneş sistemimizin ötesindeki yabancı bir dünyanın yüzeyindeki sıvı suyu dolaylı olarak doğrulamak için en iyi şansımız olabilir. Bu, potansiyel olarak yaşanabilir ötegezegen arayışında önemli bir kilometre taşı olacaktır." dedi

Çalışma sonunda “LHS 1140 b”nin su içermesinin ve Dünya gibi nefes alınabilir bir atmosferi bulunmasının muhtemel olduğu belirlendi.

"İLK KEZ ATMOSFERİN VARLIĞINI GÖRÜYORUZ"

Michigan Üniversitesi’nden Dr. Ryan MacDonald da “Yaşama elverişli, kayalık ve buz zengini bir dış gezegende ilk kez atmosferin varlığını görüyoruz” diye konuştu.

Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi - 4

UZAYLILAR BURADA OLABİLİR

Araştırmanın yazarlarından Charles Cadieux, “Şu anda bilinen tüm ılıman dış gezegenler arasında LHS 1140 b ötegezegeni, bir gün güneş sistemimizin ötesindeki yabancı bir dünyanın yüzeyinde sıvı su olduğunu dolaylı olarak doğrulamak için en iyi şansımız olabilir.” sözleriyle anlatıyor.

Henüz uzaylı yaşamının neye benzediği tam olarak bilinmese de, araştırmacılar hayatta kalmak için suya ihtiyaç duyulacağından eminler.

Analizler sonucunda bir su dünyası olarak değerlendirilen ötegezegen içerisinde uzaylı yaşamı barındırıyor olabilir.

Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi - 5

LHS 1140 b'nin kendi atmosferimiz gibi nitrojenle örtülü bir süper Dünya olup olmadığı sonucuna varmak için henüz çok erken.

Ancak gözlemler, kütlesinin yüzde 10 ila 20'sinin sudan oluşabileceğini gösteriyor.

Bu da ya devasa bir kartopu ya da yüzey altı okyanusu olan bir buz kütlesi olabileceği anlamına geliyor.

Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi - 6

"HAVA OLDUĞUNA DAİR KANIT BULMUŞ OLABİLİRİZ"

The Astrophysical Journal Letters'da yayınlanmak üzere kabul edilen makalenin yazarlarından Ryan MacDonald yaptığı açıklamada, "Yaşanabilir bölge kayalık ya da buz zengini bir ötegezegende ilk kez bir atmosfere dair ipucu görüyoruz" dedi. "Küçük, kayalık dünyalardaki atmosferleri tespit etmek JWST için önemli bir hedeftir, ancak bu sinyalleri görmek dev gezegen atmosferlerine göre çok daha zordur. LHS 1140 b, yaşanabilir bölgedeki kalın bir atmosferi destekleyebilecek en iyi küçük dış gezegenlerden biridir ve bu dünyada hava olduğuna dair kanıt bulmuş olabiliriz" diye ekledi.

Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi - 7

"ÇOK UMUT VERİCİ BİR BAŞLANGIÇ"

Araştırmacıların analizi ayrıca atmosferin nitrojen açısından zengin olabileceğini ve böyle bir hipotezi desteklediğini gösteriyor.

MacDonald, "Bu, yaşanabilir bölgedeki bir süper Dünya'daki atmosfere dair ilkbakışımız. Azot bakımından zengin atmosferi doğrulamak ve diğer gazları araştırmak için daha fazla James Webb teleskobunun gözlemine ihtiyacımız olsa da, bu çok umut verici bir başlangıç." diye konuştu.

Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi - 8
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