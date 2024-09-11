Uzaylılar tarafından gönderildiği düşünülüyordu: Wow sinyalinin sırrı 47 yıl sonra ortaya çıktı!

UZAYLILARIN İLETİŞİM YÖNTEMİ

Evrende en bol bulunan element olan hidrojenin doğal olarak bu frekansta radyo dalgaları yayması, bazı gökbilimcilerin uzaylıların Dünya ile iletişim kurmak için bu frekansı tercih edeceklerini düşünmelerine yol açtı.



Ancak, Wow! sinyaline benzer bir sinyal daha sonra hiç tespit edilemedi ve bilinen hiçbir doğal olay bunu ikna edici bir şekilde açıklayamadı; ta ki şimdiye kadar.