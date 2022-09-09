Uzaylılara ev sahipliği yapabilecek gezegen sistemi keşfedildi

DÜNYA'DAN YÜZDE 30 DAHA BÜYÜK



Sistemdeki gezegenlerden biri LP 890-9b olarak biliniyor ve Dünya'dan sadece yüzde 30 daha büyük. Gezegen o soğuk yıldıza o kadar yakın ki bir yıl sadece 2,7 gün sürüyor.