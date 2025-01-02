Uzmanı ipuçlarını açıkladı: Sosyal medyanın tahribatından kendinizi nasıl korursunuz?

SOSYAL MEDYADA GEÇİRDİĞİMİZ ZAMANI AZALTMAK NEDEN BU KADAR ZOR?

Sosyal medyada geçirdiğimiz sürenin ne kadar fazla olduğunu çoğu zaman farkındayızdır. İş arasında, evde ailecek yemek yediğimiz bir sofrada, arkadaşlarımızla oturduğumuz bir kafede, ya da uyku önce yatakta gece geç saatlere kadar sosyal medyada zaman geçirmek birçok kişi için son derece normal hale geldi. Bu alışkanlığın kontrol altına alınmasını zorlaştıran önemli bir sebep var. Sosyal medya, beyin kimyamızı etkileyerek dopamin bağımlılığını tetikliyor. Sosyal medyanın aşırı kullanımı sıkıntı, huzursuzluk veya bastırılmış duyguların yüzeye çıkmasına neden olabiliyor.