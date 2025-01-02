Uzmanı ipuçlarını açıkladı: Sosyal medyanın tahribatından kendinizi nasıl korursunuz?
Sosyal medyada amaçsızca gezinmek insanların günlük streslerinden, bekleyen işlerini düşünmekten, hayatın zorluklarıyla ve kişinin sorumluluklarıyla yüzleşmesinden kaçış için en çok kullanılan yol haline geldi. Sosyal medyayla uyuşmak birçok kişi için tüm bunlarla yüzleşmekten çok daha kolay çünkü. Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, sosyal medyanın tahribatından kendinizi korumanın yollarını ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Sosyal medya platformları, hayatımızın sıradan ve neredeyse vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artık ekranı kaydırmak, gönderi paylaşmak ya da başkalarının paylaşımlarını beğenmek, sanki doğal bir alışkanlıkmış gibi hayatlarımızda yerini buldu. Gün içinde defalarca sosyal medyayı kontrol etmek ise çoğumuz için neredeyse bir refleks haline geldi.