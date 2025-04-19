Uzmanı uyarıyor: Evinize sessizce sızan tehlikeli bakteri
Uzmanlar, dışarıda kullanılan ayakkabıların ev ortamına ölümcül bakteriler ve kansere yol açabilecek kimyasallar taşıyabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
Westminster Üniversitesi’nden Mikrobiyolog Dr. Manal Mohammed, her dört ayakkabı çiftinden birinde, yaşamı tehdit eden böbrek hastalıklarına yol açabilecek toksik E. coli bakterisinin bulunduğunu söyledi.
Dr. Mohammed, özellikle araba yolları ve kaldırımlarda kullanılan kanserojen dolgu maddelerinin de ev içerisine taşınabileceğini belirtti. Araştırmalar, bu zararlı maddelerin iç mekanlarda, dış ortama göre 37 kat daha yoğun şekilde bulunabileceğini ortaya koyuyor.