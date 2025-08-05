Uzmanlar açıkladı: Gözleriniz açıkken hapşırabilir misiniz?

GÖZLER AÇIKKEN HAPŞIRMAK TEHLİKELİ Mİ?

Dr. Huston, insanların bu refleksi bastırmaları halinde gözlerinin "fırlayacağı" yönündeki söylentilerin asılsız olduğunu belirtiyor:



“Bu tür iddiaları destekleyecek bilimsel kanıt yok. Hapşırırken oluşan basınç, gözlerin yerinden çıkmasına yol açabilecek düzeyde değildir,” ifadelerini kullandı.



Uzman, hapşırma sırasında göz çevresindeki kasların değil, daha çok kan damarlarındaki basıncın arttığını vurguluyor. Bu basınç bazı durumlarda göz çevresindeki kılcal damarların patlamasına neden olabilir. Ancak bu durum, ciddi bir risk oluşturmaz.



“Doğum sırasında yaşanan yoğun ıkınma gibi aşırı durumlar, yüz ve göz çevresinde kızarıklıklara yol açabilir. Fakat bunun gözün yerinden çıkmasına neden olması bilim dışıdır,” dedi.