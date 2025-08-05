Uzmanlar açıkladı: Gözleriniz açıkken hapşırabilir misiniz?

Hapşırırken gözlerinizi kapatmanız, bir reflekstir. Peki, gözleriniz açıkken hapşırabilir misiniz?

Uzmanlar açıkladı: Gözleriniz açıkken hapşırabilir misiniz? - 1


DailyMail'de yer alan habere göre; Texas A&M Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Profesör Dr. David Huston, bu tartışmaya son noktayı koydu. Dr. Huston’a göre, bu yaygın inanışın aksine, gözler açıkken hapşırmak kesinlikle mümkün ve tehlikeli değil.

“Hapşırırken gözlerinizi kapatmanız, otonomik bir reflekstir. Yani bu hareket, bilinçli bir karar olmadan gerçekleşir,” diyen Huston, bu refleksin göz sağlığını koruma amacı taşıyor olabileceğini söylüyor.

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Uzmanlar açıkladı: Gözleriniz açıkken hapşırabilir misiniz? - 2

GÖZLER AÇIKKEN HAPŞIRMAK TEHLİKELİ Mİ?

Dr. Huston, insanların bu refleksi bastırmaları halinde gözlerinin "fırlayacağı" yönündeki söylentilerin asılsız olduğunu belirtiyor:

“Bu tür iddiaları destekleyecek bilimsel kanıt yok. Hapşırırken oluşan basınç, gözlerin yerinden çıkmasına yol açabilecek düzeyde değildir,” ifadelerini kullandı.

Uzman, hapşırma sırasında göz çevresindeki kasların değil, daha çok kan damarlarındaki basıncın arttığını vurguluyor. Bu basınç bazı durumlarda göz çevresindeki kılcal damarların patlamasına neden olabilir. Ancak bu durum, ciddi bir risk oluşturmaz.

“Doğum sırasında yaşanan yoğun ıkınma gibi aşırı durumlar, yüz ve göz çevresinde kızarıklıklara yol açabilir. Fakat bunun gözün yerinden çıkmasına neden olması bilim dışıdır,” dedi.

Uzmanlar açıkladı: Gözleriniz açıkken hapşırabilir misiniz? - 3

PEKİ, NEDEN HAPŞIRIRIZ?

Doç. Dr. Meg Sorg da hapşırma refleksine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sorg’a göre hapşırma, vücudun burnu ve solunum yollarını temizlemek için geliştirdiği bir savunma mekanizması.

Uzmanlar açıkladı: Gözleriniz açıkken hapşırabilir misiniz? - 4


“Vücudunuz, burnunuzdaki mukusu temizlemek ve yabancı cisimlerin solunum yolunuza girmesini engellemek için hapşırmayı kullanır,” diyen Sorg, karabiber ve acı biber gibi baharatlarda bulunan kimyasalların da hapşırmayı tetikleyebileceğini ekledi.

Ayrıca bazı insanlarda ışığa maruz kalmakla tetiklenen “fotosneezia” olarak bilinen durum da hapşırmaya neden olabiliyor.


Uzmanlar açıkladı: Gözleriniz açıkken hapşırabilir misiniz? - 5

Özetle, gözler açıkken hapşırmak fizyolojik olarak mümkün. Ve hayır, bu durumda gözleriniz kafanızdan dışarı fırlamaz. Tıp uzmanları, bu tür efsanelerin bilimsel dayanağı olmadığını ve sadece kulaktan dolma bilgilerle yayıldığını belirtiyor.

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