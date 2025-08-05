Uzmanlar açıkladı: Gözleriniz açıkken hapşırabilir misiniz?
Hapşırırken gözlerinizi kapatmanız, bir reflekstir. Peki, gözleriniz açıkken hapşırabilir misiniz?
DailyMail'de yer alan habere göre; Texas A&M Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Profesör Dr. David Huston, bu tartışmaya son noktayı koydu. Dr. Huston’a göre, bu yaygın inanışın aksine, gözler açıkken hapşırmak kesinlikle mümkün ve tehlikeli değil.
“Hapşırırken gözlerinizi kapatmanız, otonomik bir reflekstir. Yani bu hareket, bilinçli bir karar olmadan gerçekleşir,” diyen Huston, bu refleksin göz sağlığını koruma amacı taşıyor olabileceğini söylüyor.