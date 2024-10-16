Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor

Yüksek zekaya sahip olan kişiler genellikle bulundukları her alanda kendilerini belli ederler ve zeki olmak her alanda bir avantaj olarak görülür. Yüksek zekaya sahip olan kişiler genellikle bulundukları her işte başarıyı yakalar. Ancak uzmanlar zeki insanların gündelik hayatta bazı zorluklar yaşayabileceğinin altını çiziyor. İşte en zeki insanların sıklıkla karşılaştığı o sorunlardan bazıları.

Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor - 1

IQ seviyesi ortalamaya göre daha yüksek olan kişiler aşırı düşünme eğiliminde olabilirler. Bu gereğinden fazla düşünme durumu pek çok sorunu da beraberinde getirebilir.

İşte zeki insanların günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar...

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Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor - 2

YÜZEYSEL SOHBETLERDEN KAÇINIRLAR

Yüksek zekaya sahip olan kişiler yüzeysel konuşmalardan keyif almazlar. İnsanlar havadan sudan konuşurken onlar bu tarz sohbetlerden hoşlanmazlar.

Psikolinguistik araştırmacısı Martina Cola, bu tür kişilerin genellikle karmaşık konuşmalar aradığını ve rutin veya sığ sohbetlerin zihinsel olarak yorucu olabileceğini belirtiyor. Zeki insanlar, entelektüel uyarılma içermeyen bu tür konuşmalardan tatmin olmaz ve bu da onları yorgun hissettirebilir.

Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor - 3

Çoğu insan için son moda TV dizilerini izlemek veya modaya uygun giysiler giymek doğal bir davranışken, zeki bireyler için bu tür yüzeysel konular genellikle öncelikli değildir.

Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor - 4

Psikoterapist Dr. Jennifer Hartstein, bu kişilerin küçük ve yüzeysel şeylere zihinsel enerji ayıramadıklarını söylüyor. Zihinsel olarak uyarılmadıkları zaman sıkılabilir ve bu da onları yorgun hissettirebilir.

Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor - 5

SOSYAL İLİŞKİLERDE ZORLUK

Yüksek IQ'ya sahip kişiler sosyal ilişkiler kurmakta zorluk yaşabilir.Psikoterapist Jonathan Alpert, bu kişilerin genellikle olayları fazla entelektüelleştirdiklerini ve duygusal bağ kurmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Bu durum, sosyal ortamlarda kaygıya yol açabilir ve daha fazla geri çekilmelerine neden olabilir. Aynı zamanda, bu kişiler daha fazla kişisel alana ihtiyaç duyabilir ve fiziksel dokunuşlara karşı daha hassas olabilir, bu da ilişkilerde sorun yaratabilir.

Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor - 6

DUYGULARINI YÖNETEMEYEBİLİRLER

Yüksek zekaya sahip kişilerde analitik düşünme yeteneği daha gelişmş olur. Her olaya mantık çerçevesinde baksalarda duygularını yönetme konusunda zorluk yaşayabilirler.

Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor - 7

Klinik psikolog Dr. Dakari Quimby, bu kişilerin hem kendi duygularını hem de başkalarının duygularını dengelemede zorlanabileceğini söylüyor.

Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor - 8

Ayrıca, bazı zeki bireyler yüksek hassasiyet gösterir; gürültü ve parlak ışıklara karşı duyarlılıkları, sabırsızlık ve öfke patlamalarına yol açabilir.

Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor - 9

UYKUYA DALMAKTA ZORLANIRLAR

Yüksek zekaya sahip kişiler uykuya dalmakta ve uyku düzenini sağlamakta zorluk yaşayabilir. 2022 yılında yapılan bir araştırma, yüksek akıcı zekaya sahip kişilerin uyku yoksunluğu yaşadıklarında bilişsel testlerde daha kötü performans sergilediklerini ortaya koymuştur.

Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor - 10

Ayrıca, Dr. Hartstein'e göre, zeki insanlar kendilerine iyi bakmayı bilmedikleri için de uyku sorunları yaşayabilirler. Bu kişiler, nasıl rahatlayacaklarını bilmedikleri için uyku kaliteleri düşük olabilir.

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