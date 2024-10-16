Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor
Yüksek zekaya sahip olan kişiler genellikle bulundukları her alanda kendilerini belli ederler ve zeki olmak her alanda bir avantaj olarak görülür. Yüksek zekaya sahip olan kişiler genellikle bulundukları her işte başarıyı yakalar. Ancak uzmanlar zeki insanların gündelik hayatta bazı zorluklar yaşayabileceğinin altını çiziyor. İşte en zeki insanların sıklıkla karşılaştığı o sorunlardan bazıları.
IQ seviyesi ortalamaya göre daha yüksek olan kişiler aşırı düşünme eğiliminde olabilirler. Bu gereğinden fazla düşünme durumu pek çok sorunu da beraberinde getirebilir.
İşte zeki insanların günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar...