Uzmanlar açıkladı: Sadece yüksek zekalı insanlar bu sorunu yaşıyor

YÜZEYSEL SOHBETLERDEN KAÇINIRLAR

Yüksek zekaya sahip olan kişiler yüzeysel konuşmalardan keyif almazlar. İnsanlar havadan sudan konuşurken onlar bu tarz sohbetlerden hoşlanmazlar.

Psikolinguistik araştırmacısı Martina Cola, bu tür kişilerin genellikle karmaşık konuşmalar aradığını ve rutin veya sığ sohbetlerin zihinsel olarak yorucu olabileceğini belirtiyor. Zeki insanlar, entelektüel uyarılma içermeyen bu tür konuşmalardan tatmin olmaz ve bu da onları yorgun hissettirebilir.