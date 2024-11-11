Uzmanlar açıkladı: Sosyal medyanın öyle bir etkisi yok!

HİÇBİR ETKİSİ YOK

Bilim insanları aşırı sosyal medya kullanımının ruh sağlığı üzerinde neredeyse hiçbir etki yaratmadığını öne sürdü.

Bugüne kadar yapılan pek çok araştırmada sosyal medyanın dikkat ve odaklanmayı olumsuz etkilediği, çocukların beyin gelişimini sekteye uğratabileceği ve depresyon gibi sorunların görülme riskini artırabileceği bulunmuştu.

Fakat Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nin yürüttüğü yeni çalışmaya göre bu platformların ruh sağlığı üzerindeki etkisi sanıldığından daha karmaşık olabilir.