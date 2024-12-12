Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış

Üstün zekalı insanlar genellikle toplum içinde hemen fark edilirler. Davranışlarıyla dikkatleri üzerine çeken bu kişiler karmaşık sorunları kısa sürede analiz eder ve yaratıcı çözümler bulur. Ancak üstün zekalı insanlar bazen herkesten çok daha garip davranabilir. Psikologlar, üstün zekalı insanların en garip davranışlarını açıkladı.

Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış - 1

Toplumda üstün zekalı kişiler sıra dışı düşünce yapıları ve farklı bakış açılarıyla dikkat çekerken, bazen çevrelerindekiler tarafından “garip” olarak nitelendirilebilecek davranışlar sergileyebiliyor. İşte bu bireylerin sahip olduğu ve alışılmadık olarak değerlendirilebilecek bazı davranışlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış - 2

1- SOSYAL İLİŞKİLERDE ZORLUK

Üstün zekalı bireyler, zihinsel kapasitelerinin diğer insanlardan farklı olması nedeniyle kendilerini zaman zaman yalnız hissedebilir. Çoğu zaman yaşıtlarından farklı ilgi alanlarına sahip olmaları, çevrelerine uyum sağlamalarını zorlaştırabilir.

Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış - 3

2- TAKINTILI İLGİ ALANLARI

Belirli bir konuda aşırı derecede derinleşme eğilimindedirler. Örneğin, uzay bilimleri, antik tarih ya da egzotik hayvanlar gibi çok spesifik konularda yoğunlaşabilir ve çevrelerindeki herkesle bu konuda konuşmak isteyebilirler.

Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış - 4

3- ZAMANSIZ DÜŞÜNCELERE DALMA

Günlük bir konuşmanın ortasında birden bire derin düşüncelere dalarak sessizleşebilir ya da konuşmayı kesebilirler. Bu, çevresindeki insanlarda “başka bir dünyada yaşıyor” izlenimi bırakabilir.

Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış - 5

4- ÇOK HAYÂL KURMA

Hayallere dalmak genellikle dalgınlık olarak algılanır. Ancak bilim insanları bunun aslında zeki ve yaratıcı olduğunuzun bir işareti olduğunu söylüyor.

Georgia Tech'te yardımcı psikoloji profesörü olan Eric Schumacher, yaptığı açıklamada, "Beyinleri verimli çalışan insanlar, zihinlerinin başka yerlere kaymasını önleyemeyecek kadar fazla beyin kapasitesine sahip olabilirler" dedi.

Araştırmasında, daha sık hayal kurduğunu bildiren kişilerin entelektüel ve yaratıcı yetenek testlerinde daha yüksek puanlar aldığını buldu.

MRI taramaları ayrıca bu insanların daha verimli beyin sistemlerine sahip olduğunu gösterdi.

Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış - 6

5- BİTMEK BİLMEYEN SORULAR

Eğer sürekli olarak bir şeylerin nasıl çalıştığını, nereden geldiğini ve aklınıza gelen düzinelerce başka soruyu soruyorsanız, muhtemelen oldukça zekisinizdir.

Merak, zekanın en yaygın belirtilerinden biridir. Zihninizin her zaman etrafınızdaki dünyayı anlamaya çalıştığının bir işaretidir.

Ayrıca, sürekli yeni bilgiler öğrenip depoladığınız anlamına gelir.

Bazılarına can sıkıcı gelebilir. Ancak yüksek IQ'lu insanlar için bu doymak bilmez merak doğaldır.

Einstein'ın söylediği gibi, "Hiçbir özel yeteneğim yok. Sadece tutkulu bir meraklıyım."

Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış - 7

6- KENDİ KENDİNE KONUŞMA

Kendi kendinize konuşmak deli olduğunuzu göstermez; aksine, bu davranış daha zeki olabileceğinizi işaret edebilir. Araştırmalar, kendi kendine konuşmanın hafıza, özgüven ve odaklanma gibi bilişsel faydalar sağladığını gösteriyor.

2012 yılında yapılan bir araştırmada, Amerikalı araştırmacılardan oluşan bir ekip katılımcılara çeşitli nesnelerin 20 resmini gösterdi ve onlardan belirli bir tanesini bulmalarını istedi. Bilim insanları, görüntülere bakarken kendi kendine konuşan insanların nesneyi daha hızlı tanımlayabildiğini buldu.

2017'de İngiltere'de yapılan başka bir araştırma ise, kendi kendine konuşmayı bıraktığınızda beyninizin maymunlarınkine benzer bir şekilde çalıştığını ortaya koydu.

Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış - 8

7- DAĞINIK ORTAMDA ÇALIŞMAK

Bazı insanlar dağınık bir odaya veya masaya dayanamazlar. Ancak son derece zeki olanlar bunu umursamıyor, hatta belki de tercih ediyor.

Bir araştırma ekibinin yaptığı çalışmada katılımcılar dağınık ve düzenli olmak üzere iki ayrı ofis alanına koyuldu. Katılımcılardan ping pong topları için yeni kullanım alanları bulmaları istendi.

Her iki grup da benzer sayıda fikir üretse de araştırmacılar, dağınık odadaki katılımcıların daha yaratıcı ve ilgi çekici fikirler ürettiğini buldu.

Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış - 9

Araştırma ekibi düzensiz ortamların geleneklerden kopmayı teşvik ettiğini ve yeni bakış açıları ürettiğini söylerken, düzenli ortamların geleneklere uymayı ve güvenli olanı tercih etmeye teşvik ettiğini belirtti.

Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış - 10

8- İÇE DÖNDÜK OLMAK

Pek çok dahinin, huzur ve sükunet içinde çalışmak veya düşünmek için kendilerini izole ettiği bilinmektedir.

Sosyal bir ortamda sürekli sohbet ve uyarılarla çevrili olduğunuzda odaklanmak zor olabilir.

Ayrıca, çalışmalar içe dönüklerin dışa dönüklere göre daha derin bilişsel işleme girme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Daha kapsamlı ve eleştirel düşünme eğilimindedirler; bu da daha yüksek bir IQ ile ilişkilendirilebilir.

İçe dönük kişiler ayrıca okuma ve araştırma gibi konsantrasyon ve sürekli zihinsel çaba gerektiren, entelektüel gelişimi destekleyebilecek aktiviteleri tercih etme eğilimindedir.

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