Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış

8- İÇE DÖNDÜK OLMAK

Pek çok dahinin, huzur ve sükunet içinde çalışmak veya düşünmek için kendilerini izole ettiği bilinmektedir.



Sosyal bir ortamda sürekli sohbet ve uyarılarla çevrili olduğunuzda odaklanmak zor olabilir.



Ayrıca, çalışmalar içe dönüklerin dışa dönüklere göre daha derin bilişsel işleme girme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Daha kapsamlı ve eleştirel düşünme eğilimindedirler; bu da daha yüksek bir IQ ile ilişkilendirilebilir.



İçe dönük kişiler ayrıca okuma ve araştırma gibi konsantrasyon ve sürekli zihinsel çaba gerektiren, entelektüel gelişimi destekleyebilecek aktiviteleri tercih etme eğilimindedir.