Uzmanlar açıkladı: Üstün zekalı olduğunuzun kanıtı 8 davranış
Üstün zekalı insanlar genellikle toplum içinde hemen fark edilirler. Davranışlarıyla dikkatleri üzerine çeken bu kişiler karmaşık sorunları kısa sürede analiz eder ve yaratıcı çözümler bulur. Ancak üstün zekalı insanlar bazen herkesten çok daha garip davranabilir. Psikologlar, üstün zekalı insanların en garip davranışlarını açıkladı.
Toplumda üstün zekalı kişiler sıra dışı düşünce yapıları ve farklı bakış açılarıyla dikkat çekerken, bazen çevrelerindekiler tarafından “garip” olarak nitelendirilebilecek davranışlar sergileyebiliyor. İşte bu bireylerin sahip olduğu ve alışılmadık olarak değerlendirilebilecek bazı davranışlar