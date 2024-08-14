Uzmanlar açıkladı: Yüksek zeka ile bağlantılı 7 davranış

KENDİ KENDİNE KONUŞMA

Kendi kendinize konuşmak deli olduğunuzu göstermez; aksine, bu davranış daha zeki olabileceğinizi işaret edebilir. Araştırmalar, kendi kendine konuşmanın hafıza, özgüven ve odaklanma gibi bilişsel faydalar sağladığını gösteriyor.

2012 yılında yapılan bir araştırmada, Amerikalı araştırmacılardan oluşan bir ekip katılımcılara çeşitli nesnelerin 20 resmini gösterdi ve onlardan belirli bir tanesini bulmalarını istedi. Bilim insanları, görüntülere bakarken kendi kendine konuşan insanların nesneyi daha hızlı tanımlayabildiğini buldu.

2017'de İngiltere'de yapılan başka bir araştırma ise, kendi kendine konuşmayı bıraktığınızda beyninizin maymunlarınkine benzer bir şekilde çalıştığını ortaya koydu.