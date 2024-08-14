Uzmanlar açıkladı: Yüksek zeka ile bağlantılı 7 davranış
Albert Einstein ve Charles Darwin gibi bilim alanında kendini kanıtlamış üstün zekalı insanların bazı ortak özellikleri bulunuyordu. Bu özellikler tuhaf bulunsa da çok sayıda araştırma bu davranışları yüksek IQ ile ilişkilendirmiştir. Psikologlar, bir dâhinin işaretleri olduğuna inandıkları en az yedi garip davranışı belirlediler. İşte dahi olduğunuzu gösteren 7 davranış.
Günlük rutinlerimiz zekamız üzerinde büyük bir etkiye sahip ve düşünme biçimimizi bile değiştirebiliyor.
Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda yüksek zekaya sahip insanların günlük hayatta yaptığı bazı ortak davranışlar bulundu.
İşte araştırmalar sonucu ortaya çıkan dahilerin 7 ortak özelliği.