Uzmanların sosyal medya tartışması: Asıl amaç para kazanmak mı?

Uzmanlar, sosyal medya platformlarının denetimi konusunda fikir ayrılığına düşerken, Kuzey Karolina Üniversitesi'nden Lorcan Neill, bu platformların esas amacının para kazanmak olduğunu belirtti. Diğer uzmanlar ise sosyal medyanın etkisinin artmasıyla birlikte, düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Sosyal medya şirketlerinin ulusal yasalarla çatıştığına dikkat çeken akademisyenler, sağlıklı bir demokrasi için daha fazla şeffaflık ve düzenleme gerektiğini savunuyor.

Uzmanların sosyal medya tartışması: Asıl amaç para kazanmak mı? - 1

Uzmanlar, sosyal medya platformlarının denetimi konusunda fikir ayrılıkları yaşıyor. Kuzey Karolina Üniversitesi'nden sosyal medya uzmanı Lorcan Neill, bu platformların esas amacının ifade özgürlüğü değil, para kazanmak olduğunu belirtti. Neill, "Sosyal medya şirketleri, ülke egemenlikleriyle çatışıyor," dedi.

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Uzmanların sosyal medya tartışması: Asıl amaç para kazanmak mı? - 2

Neill'in açıklamaları, "Sosyal medya şirketleri ülke egemenlikleriyle çatışıyor" başlıklı dosya haberinin beşinci bölümünde yer aldı.

Uzmanlar, sosyal medya platformlarının işleyişi ve hükümetlerin bu platformları nasıl yönetmesi gerektiği konusundaki görüşlerini paylaştı. Hızla gelişen teknoloji, sosyal medya kullanımını dünya genelinde yaygın hale getirirken, bu platformlar ulusal yasalarla da çatışmalar yaşıyor.

Uzmanların sosyal medya tartışması: Asıl amaç para kazanmak mı? - 3

Neill, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Dijital Hizmetler Yasası’nı örnek göstererek, bu yasanın sosyal medya platformlarını kullanıcı verileri ve algoritmalar konusunda şeffaf olmaya zorladığını vurguladı.

Brezilya örneğinde, Elon Musk’ın hükümete karşı durduğu ancak sonunda mahkeme taleplerini yerine getirerek platformu yeniden açtığını aktardı.

Uzmanların sosyal medya tartışması: Asıl amaç para kazanmak mı? - 4

Lund Üniversitesi’nden Siyaset ve Veri Bilimci Michael Bossetta, sosyal medya platformlarının özel şirketler olduğunu ve yasaları çiğnemedikleri sürece kar elde etmeye çalışacaklarını ifade etti.

Bossetta, bu platformların "sessiz güç" olduğunu, içeriği filtrelemenin zor olduğunu ancak büyük bir etki yarattıklarını söyledi.

Uzmanların sosyal medya tartışması: Asıl amaç para kazanmak mı? - 5

Bossetta, sosyal medya platformlarının düzenlenmesinin zorluğuna da dikkat çekerek, hükümetlerin teknolojiyi anlamadığını ve düzenleme yapmanın karmaşık olduğunu belirtti.

Syracuse Üniversitesi’nden sosyal medya uzmanı Jennifer Stromer-Galley ise, sosyal medya platformlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu, bunun demokrasinin geleceği için önemli olduğunu ifade etti.

Uzmanların sosyal medya tartışması: Asıl amaç para kazanmak mı? - 6

Stromer-Galley, Musk’ın X platformunu satın almasının ardından içerik denetleme politikalarını değiştirdiğini ve seçimleri etkileme niyetinin bulunduğunu öne sürdü. Bu durumun, ABD'deki siyasi kampanyalarla ilgili daha önceki uygulamalarla örtüştüğünü kaydetti.

Uzmanlar, sosyal medya platformlarının geleceği ve düzenlenmesi konusunda endişelerini dile getirirken, hükümetlerin etkili denetim yapabilmesi için teknolojiyi daha iyi anlaması gerektiğini vurguladı.

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