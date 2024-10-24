Uzmanların sosyal medya tartışması: Asıl amaç para kazanmak mı?

Lund Üniversitesi’nden Siyaset ve Veri Bilimci Michael Bossetta, sosyal medya platformlarının özel şirketler olduğunu ve yasaları çiğnemedikleri sürece kar elde etmeye çalışacaklarını ifade etti.

Bossetta, bu platformların "sessiz güç" olduğunu, içeriği filtrelemenin zor olduğunu ancak büyük bir etki yarattıklarını söyledi.