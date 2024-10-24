Uzmanların sosyal medya tartışması: Asıl amaç para kazanmak mı?
Uzmanlar, sosyal medya platformlarının denetimi konusunda fikir ayrılığına düşerken, Kuzey Karolina Üniversitesi'nden Lorcan Neill, bu platformların esas amacının para kazanmak olduğunu belirtti. Diğer uzmanlar ise sosyal medyanın etkisinin artmasıyla birlikte, düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Sosyal medya şirketlerinin ulusal yasalarla çatıştığına dikkat çeken akademisyenler, sağlıklı bir demokrasi için daha fazla şeffaflık ve düzenleme gerektiğini savunuyor.
Uzmanlar, sosyal medya platformlarının denetimi konusunda fikir ayrılıkları yaşıyor. Kuzey Karolina Üniversitesi'nden sosyal medya uzmanı Lorcan Neill, bu platformların esas amacının ifade özgürlüğü değil, para kazanmak olduğunu belirtti. Neill, "Sosyal medya şirketleri, ülke egemenlikleriyle çatışıyor," dedi.