Uzun sesli mesajlara son: WhatsApp yeni özelliğini duyurdu

HANGİ DİLLERDE OLACAK?

Ayrıca özelliğin hangi dilleri destekleyeceği merak ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Rusça ve Hintçe başlangıçta Android kullanıcıları için mevcut olacak, iOS ise destek sayfasında listelenen çok daha geniş bir seçime sahip olacak.

Ancak WhatsApp dil desteğinin önümüzdeki aylarda genişletileceğini söylüyor.