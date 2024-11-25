Uzun sesli mesajlara son: WhatsApp yeni özelliğini duyurdu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun sesli mesajların altyazısını oluşturacak yeni bir özelliği test ediyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde sesli mesajları dinleyemedikleri ortamlarda sesli mesajın altında yer alan metin versiyonunu okuyabilecek. Bu özelliğin önümüzdeki haftalarda iOS ve Android cihazlarda kullanıma sunulması bekleniyor.

Uzun sesli mesajlara son: WhatsApp yeni özelliğini duyurdu - 1

Yeni bir WhatsApp güncellemesi, insanları uzun sesli mesajları dinlemekten kurtaracak.

Meta, WhatsApp'ta sesli mesajlaşma kullanarak iletişim kurmayı daha kolay hale getiren yeni bir altyazı özelliğini test ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzun sesli mesajlara son: WhatsApp yeni özelliğini duyurdu - 2

OTOMATİK METİN VERSİYONU OLUŞACAK

WhatsApp'a göre önümüzdeki haftalarda Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak olan bu özellik, sesli mesajları dinleyemediğiniz anlar için mesajın altında otomatik olarak metin versiyonunu oluşturacak.

Uzun sesli mesajlara son: WhatsApp yeni özelliğini duyurdu - 3

MESAJLARIN GİZLİLİĞİ

WhatsApp tarafından yapılan duyuruda, sesli mesaj dökümlerinin doğrudan cihaz üzerinde oluşturulduğu ve böylece başka hiç kimsenin, hatta WhatsApp'ın bile kişisel mesajlarınızı duyamayacağı ya da okuyamayacağı belirtildi.

Uzun sesli mesajlara son: WhatsApp yeni özelliğini duyurdu - 4

Bu özellik kullanıma sunulduğunda varsayılan olarak devre dışı bırakılacak ve WhatsApp ayarlarında “Sohbetler” ve ardından “Sesli mesaj dökümler” tıklanarak aktif edilebilecek.

Uzun sesli mesajlara son: WhatsApp yeni özelliğini duyurdu - 5

HANGİ DİLLERDE OLACAK?

Ayrıca özelliğin hangi dilleri destekleyeceği merak ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Rusça ve Hintçe başlangıçta Android kullanıcıları için mevcut olacak, iOS ise destek sayfasında listelenen çok daha geniş bir seçime sahip olacak.

Ancak WhatsApp dil desteğinin önümüzdeki aylarda genişletileceğini söylüyor.

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