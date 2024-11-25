Uzun sesli mesajlara son: WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun sesli mesajların altyazısını oluşturacak yeni bir özelliği test ediyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde sesli mesajları dinleyemedikleri ortamlarda sesli mesajın altında yer alan metin versiyonunu okuyabilecek. Bu özelliğin önümüzdeki haftalarda iOS ve Android cihazlarda kullanıma sunulması bekleniyor.
Yeni bir WhatsApp güncellemesi, insanları uzun sesli mesajları dinlemekten kurtaracak.
Meta, WhatsApp'ta sesli mesajlaşma kullanarak iletişim kurmayı daha kolay hale getiren yeni bir altyazı özelliğini test ediyor.