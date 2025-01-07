Uzun süre telefonla oynamak migren ataklarını tetikliyor

Çin’deki Taiyuan Merkez Hastanesi’nden araştırmacılar, uzun süre telefon kullanmanın, migreni tetikleyebilecek iki alışkanlıktan biri olduğunu belirlediler. Diğer tetikleyici faktör ise aşırı kümes hayvanı eti tüketimi olarak açıklandı.