Uzun süre telefonla oynamak migren ataklarını tetikliyor
Uzun süre telefonla oynamanın kalp hastalıkları, bellek zayıflaması, kalıcı işitme bozukluklukları gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı uzun zamandır bilinen bir gerçek. Ancak yeni yapılan bir araştırma, uzun saatler boyunca telefona bakmanın, migren ataklarını tetiklediğini de ortaya koydu.
Çin’deki Taiyuan Merkez Hastanesi’nden araştırmacılar, uzun süre telefon kullanmanın, migreni tetikleyebilecek iki alışkanlıktan biri olduğunu belirlediler. Diğer tetikleyici faktör ise aşırı kümes hayvanı eti tüketimi olarak açıklandı.