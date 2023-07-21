Valorant gece pazarı ne zaman gelecek Temmuz 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman?
Valorant gece pazarında birbirinden farklı kaplamalara indirimli şekilde uygun fiyatlarla ulaşabiliyorsunuz. Dünyada binlerce kişinin oynadığı popüler FPS oyununda toplamda 6 silah kaplaması indirime girecek. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman?
Valorant oyuncuları tarafından Temmuz ayında yapılacak gece pazarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.