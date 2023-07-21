Valorant gece pazarı ne zaman gelecek Temmuz 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman?

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Henüz Valorant tarafından Gece Pazarı indirimleriyle alakalı resmi bir duyuru yapılmasa da, duyuru yapıldıktan sonra haberimizde Temmuz ayının gece pazarı başlangıç ve bitiş tarihlerini öğrenebileceksiniz.