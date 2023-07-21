Valorant gece pazarı ne zaman gelecek Temmuz 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman?

Valorant gece pazarında birbirinden farklı kaplamalara indirimli şekilde uygun fiyatlarla ulaşabiliyorsunuz. Dünyada binlerce kişinin oynadığı popüler FPS oyununda toplamda 6 silah kaplaması indirime girecek. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman?

Valorant gece pazarı ne zaman gelecek Temmuz 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman? - 1

Valorant oyuncuları tarafından Temmuz ayında yapılacak gece pazarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Valorant gece pazarı ne zaman gelecek Temmuz 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman? - 2

GEÇEN AY DUYURULMUŞTU

Geçtiğimiz ay Valorant gece pazarı, 8 Haziran - 28 Haziran aralığında kullanıcıların mağazasına geleceği duyurulmuştu.

Valorant gece pazarı ne zaman gelecek Temmuz 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman? - 3

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Henüz Valorant tarafından Gece Pazarı indirimleriyle alakalı resmi bir duyuru yapılmasa da, duyuru yapıldıktan sonra haberimizde Temmuz ayının gece pazarı başlangıç ve bitiş tarihlerini öğrenebileceksiniz.

Valorant gece pazarı ne zaman gelecek Temmuz 2023? Valorant gece pazarı başlangıç tarihi ne zaman? - 4

GECE PAZARI TARİHLERİ

Valorant açıldığından bu yana yapılan Gece Pazarı tarihleri;

  • 5 Nisan 2023 - 25 Nisan 2023
  • 15 Şubat 2023 - 27 Şubat 2023
  • 7 Aralık 2022 - 4 Ocak 2023
  • 28 Eylül 2022  -11 Ekim 2022
  • 20 Temmuz 2022 - 2 Ağustos 2022
  • 18 Mayıs 2022 - 31 Mayıs 2022
  • 6 Nisan 2022 - 19 Nisan 2022
  • 9 Şubat 2022 - 22 Şubat 2022
  • 9 Aralık 2021 - 21 Aralık 2021
  • 29 Eylül 2021 - 12 Ekim 2021
  • 28 Temmuz 2021 - 10 Ağustos 2021
  • 2 Haziran 2021 - 15 Haziran 2021
  • 8 Nisan 2021 - 20 Nisan 2021
  • 11 Şubat 2021 - 23 Şubat 2021
  • 10 Aralık 2020 -11 Ocak 2021
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