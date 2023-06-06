Valorant'a yeni güncelleme: 6.11 Yaması'nda öne çıkanlar

Ülkemizde oyuncular tarafından rağbet gören Valorant, yeni bir güncelleme ile karşımızda.
BREACH:
Zelzele (X)Uyarı görselleri ultinin etki alanını daha net belirtecek şekilde güncellendi. Böylece ultiden etkilenip etkilenmeyeceğinizi daha kolay anlayabileceksiniz.
Pearl'ün B Bölgesi'nde saldıranların Spike yerleştirdikten sonra tercihlerinin epey fazla olması bu bölgeyi savunabilmeyi zorlaştırıyordu. Bu durum göz önüne alınarak haritada ufak bir değişikliğe gidildi.
Çelik halatlarda tutunurken ateş açıldığında isabetlilik oranı azaltıldı.
Shorty:
Yedek cephane sayısı azaldı: 10 > 6
Bedeli arttı: 150 > 300
Yakın menzilde verdiği hasar azaldı: 12 > 11
Orta menzilde (7 metre) verdiği hasar azaldı: 8 > 6
Frenzy:
Asgari mermi dağılımı arttı: 0,45 > 0,65
Mermi dağılımı eğrisi güncellendi.
Mermi dağılımı artık 6. mermi yerine 5. mermide en yüksek seviyeye çıkıyor.
Dikey geri tepme eğrisi güncellendi.
Geri tepme artık 6. mermi yerine 5. mermide en yüksek seviyeye çıkıyor. Bu değişikliği telafi etmek adında toplam geri tepme azaltıldı.
Phantom'ın yedek cephane sayısı azaldı: 90 > 60
Vandal'ın yedek cephane sayısı azaldı: 75 > 50
Ajanlar:
Killjoy'un yeteneklerinin devre dışı kaldıktan sonra tekrar aktifleşirken gizli hale geçmemelerine neden olan hata giderildi.
Gizli Adım (C) yeteneğinin Omen ışınlanmadan hemen önce sindirildiğinde iptal olmamasına neden olan hata giderildi.
Sage'in Bariyer Küresi'ni (C) 90 derece döndürdükten sonra 0,8 saniyeliğine duvarı yerleştirememesine neden olan hata giderildi. Artık Sage duvarını 90 derece döndürür döndürmez yerleştirebiliyor.
Oynanış Sistemleri:
Poligon'da yetenek arayüzünün ajan değiştirme arayüzüyle üst üste gelmesine neden olan hata giderildi.
Tek mermide birden fazla skor alındığı durumlarda skor akışında sıranın bozulmasına neden olan hata giderildi.
Sosyal:
Grubunuzun arkadaş listenizde bazen yanlış kısımda görünmesine neden olan hata giderildi. Artık grubunuz her zaman çevrimiçi kısmında görünecek.
Satın alma ekranı açıkken bas-konuş özelliğinin çalışmamasına neden olan hata giderildi. Artık alışveriş yaparken de konuşabilirsiniz.