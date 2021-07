Venüs'te bulunan fosfin gazı Dünya dışı yaşamın göstergesi mi? Bilim insanlarından yeni teori

HAYATIN DEĞİL PATLAYICI VOLKANİZMANIN KANITI

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlanan yeni çalışmanın yazarı, ve ABD’de yer alan Cornell Üniversitesi’nin Astronomi Bölümü Başkanı Jonathan Lunine, "Fosfin bize Venüs'ün biyolojisi hakkında bilgi vermiyor. Bize jeolojisi hakkında bilgi veriyor. Bu durum bize gezegeninin günümüzde veya çok yakın bir geçmişte aktif bir patlayıcı volkanizmaya sahip olduğuna işaret ediyor” dedi.