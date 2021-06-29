Venüs'te hayat var mı? Bilim dünyasını ikiye bölen yeni çalışma

İrlanda'daki Queen's University Belfast'tan uluslararası bir araştırma ekibinin yaptığı yeni bir araştırmada, Venüs’ün atmosferinin çok kuru olduğu için gezegende yaşamın mümkün olmadığı açıklandı. Geçen yıl, gezegende yaşamın varlığını işaret eden fosfin gazı bulunmuş ve atmosferinde hayat olabileceğine dair umutlar yükselmişti.

Öte yandan, önceki çalışmalarda Venüs atmosferindeki fosfin gazı konsantrasyonun yalnızca jeolojik aktivite ile açıklanamayacağı öne sürülmüştü. Ancak, yeni araştırma bu fikre gölge düşürüyor.