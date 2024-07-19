Venüs'te şaşırtıcı keşif: Potansiyel yaşam belirtileri bulutlarda!

İngiltere'deki Cardiff Üniversitesinden Prof. Dr. Jane Greaves, Venüs'te yaşam bulunması ihtimalinden ilham aldıklarını belirterek şunları kaydetti:



"Venüs bulutlarında herhangi bir mikrop varsa beklenmeyecek bazı gazlar da üretebilir. Amonyağı da asidi nötralize etmenin bir yolu olarak kullanabilirler. Biz onu yaşam için yeterince sıcak olduğunu düşündüğümüz bölgenin biraz üzerinde tespit ettik. Ya bunun yaşamla hiçbir ilgisi yok ya da gaz canlı bir şey tarafından üretiliyor ve yukarı doğru, tespit etmemizin biraz daha kolay olduğu bir yere doğru sürükleniyor."