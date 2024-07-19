Venüs'te şaşırtıcı keşif: Potansiyel yaşam belirtileri bulutlarda!
Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin ikinci, gezegenlerin en sıcağı olan Venüs'ün atmosferinin derinliklerindeki bulutlarda, yaşam belirtisi olabilecek fosfin ve amonyak gibi elementler buldu.
Gökbilimciler, Hawaii'deki James Clerk Maxwell Teleskobu'nun (JCMT) Venüs projesi ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1978'de fırlatılan "Pioneer Venüs 2" atmosfer sondalarından elde edilen verileri inceledi.
Araştırmada, Venüs'ün yaklaşık 55 kilometre yükseklikteki bulutlarında oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı ve amonyak moleküllerinin varlığına dair ipuçları elde edildi.