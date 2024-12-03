Venüs’te yaşam umudu söndü: Su izine rastlanmadı

Bilim insanları, gezegenin atmosferine dair yaptıkları bir analiz sonucunda Venüs’ün iç yapısının kuru olduğunu ve bu nedenle geleneksel olarak yaşamın başlangıcı için gerekli görülen sıvı su okyanuslarına hiçbir zaman sahip olmadığını öne sürüyor.

Venüs’ün bir zamanlar yaşanabilir olup olmadığı ve hala asidik bulutlarında yaşam barındırıp barındırmadığı, bilim insanları arasında uzun süredir tartışma konusuydu.