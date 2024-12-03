Venüs’te yaşam umudu söndü: Su izine rastlanmadı

Venüs’ün atmosferine dair yapılan analiz, gezegenin iç yapısının kuru olduğunu ve sıvı su okyanuslarına hiçbir zaman sahip olmadığını ortaya koydu. Bu bulgu, Venüs’ün Dünya benzeri bir yaşam barındırma ihtimalinin ortadan kalkmasına neden oldu. Araştırma, NASA’nın Venüs’e göndereceği DaVinci göreviyle daha da netlik kazanabilir.

Venüs’te yaşam umudu söndü: Su izine rastlanmadı - 1

Bazı bilim insanları uzun süredir Venüs’ün bir zamanlar daha yaşanabilir olduğunu, daha serin sıcaklıklara ve sıvı su okyanuslarına ev sahipliği yaptığını düşünüyordu.

Ancak şimdi araştırmacılar, Venüs’ün bildiğimiz anlamda hayatı barındırmış olabileceği fikrini ortadan kaldırdı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Venüs’te yaşam umudu söndü: Su izine rastlanmadı - 2

Bilim insanları, gezegenin atmosferine dair yaptıkları bir analiz sonucunda Venüs’ün iç yapısının kuru olduğunu ve bu nedenle geleneksel olarak yaşamın başlangıcı için gerekli görülen sıvı su okyanuslarına hiçbir zaman sahip olmadığını öne sürüyor.

Venüs’ün bir zamanlar yaşanabilir olup olmadığı ve hala asidik bulutlarında yaşam barındırıp barındırmadığı, bilim insanları arasında uzun süredir tartışma konusuydu.

Venüs’te yaşam umudu söndü: Su izine rastlanmadı - 3

Bazı araştırmacılar, Venüs’ün bir zamanlar Dünya’ya çok daha fazla benzediğini ancak ardından kontrolsüz bir sera etkisine maruz kaldığını düşünüyor.

Diğerleri ise Venüs’ün başından beri yaşama elverişsiz olduğunu savunuyor.

Venüs’te yaşam umudu söndü: Su izine rastlanmadı - 4

Cambridge Üniversitesi’nden Tereza Constantinou, Venüs’ün oluşumunun erken dönemlerinde gezegenin devasa bir magma okyanusuyla kaplı olduğunu belirtiyor.

Eğer bu magma hızlı bir şekilde soğumuş olsaydı, su yoğunlaşıp sıvı su okyanusları oluşturabilirdi.

Ancak bu süreç aynı zamanda suyun magmanın kristalleşmesi sırasında iç yapıya hapsolmasına yol açardı, bu da gezegenin iç yapısının su açısından zengin olması anlamına gelir. Sonuç olarak, volkanik patlamalar sırasında bu su dışarı atılırdı.

Venüs’te yaşam umudu söndü: Su izine rastlanmadı - 5

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmalarında, Constantinou ve ekibi, Venüs’ün atmosferinin kimyasını inceleyerek gezegenin iç yapısındaki su miktarını anlamaya çalıştı.

Ekip, Venüs atmosferinin değişmeyen yapısının, maddelerin kaybedilme oranı ile volkanik aktiviteler yoluyla yenilenme oranının eşit olması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Venüs’te yaşam umudu söndü: Su izine rastlanmadı - 6

Ancak atmosferdeki maddelerin oranlarını analiz ettiklerinde, çok az miktarda suyun yenilendiğini tespit ettiler.

Ekip, bu bulguların, Venüs’ün geçmişte yüzeyinde sıvı su okyanusları bulunduğu ve dolayısıyla yaşanabilir bir iklime sahip olduğu fikriyle tutarlı olmadığını söylüyor.

NASA'NIN VENÜS MİSYONU

NASA, önümüzdeki yıllarda Venüs’e uçuşlar yapacak ve yüzeyine bir sonda indirecek olan DaVinci görevini başlatmayı planlıyor.

Constantinou, bu sorunun çözülmesinin astronomların Güneş Sistemi’nin ötesindeki yaşanabilir gezegenleri arama sürecini daraltmalarına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

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