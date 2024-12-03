Venüs’te yaşam umudu söndü: Su izine rastlanmadı
Venüs’ün atmosferine dair yapılan analiz, gezegenin iç yapısının kuru olduğunu ve sıvı su okyanuslarına hiçbir zaman sahip olmadığını ortaya koydu. Bu bulgu, Venüs’ün Dünya benzeri bir yaşam barındırma ihtimalinin ortadan kalkmasına neden oldu. Araştırma, NASA’nın Venüs’e göndereceği DaVinci göreviyle daha da netlik kazanabilir.
Bazı bilim insanları uzun süredir Venüs’ün bir zamanlar daha yaşanabilir olduğunu, daha serin sıcaklıklara ve sıvı su okyanuslarına ev sahipliği yaptığını düşünüyordu.
Ancak şimdi araştırmacılar, Venüs’ün bildiğimiz anlamda hayatı barındırmış olabileceği fikrini ortadan kaldırdı.