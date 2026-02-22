Veri depolamada yeni dönem. "Akıllı cam" Türkiye için kritik bir fırsat kapısı
NTV - Haber Merkezi
Bilim insanları, devasa miktardaki bilgiyi binlerce yıl boyunca koruyacak "akıllı cam" geliştirmeyi başardı. Bu teknolojik dönüşümün kalbinde ise Türkiye'nin dünyadaki en büyük rezervine sahip olduğu 'Bor' minerali yer alıyor.
İnsanlığın ürettiği devasa miktarda veri artık cam parçalarında hayat bulacak. Microsoft’un "Project Silica" ekibi, dijital veriyi lazerle cama kodlamayı başardı. Üstelik bu teknoloji, verileri tam 10 bin yıl boyunca koruyabiliyor.
İnternet dünyası her gün milyarlarca gigabayt veri üretiyor; ancak mevcut sabit disklerin ömrü hayli kısa. Depolarda saklanan sabit disklerdeki verilerde 20 yılın ardından bozulmalar başlayabiliyor.
Bilim insanları bu sorunu aşmak için borosilikat cam kullandı. Özel bir lazer tekniğiyle, sadece 12 santimetre karelik küçük bir cam parçasına tam yaklaşık 5 terabayt veri kaydedildi.
Bu, yaklaşık 2 milyon kitap veya 5 bin yüksek çözünürlüklü film anlamına geliyor. Veriler 10 bin yıl boyunca bozulmadan saklanabiliyor. Üstelik bu camlar 290 derece sıcaklığa bile dayanıklı.
TÜRKİYE İÇİN DE KRİTİK FIRSAT KAPISI
Uzmanlara göre burada Türkiye için de kritik bir fırsat kapısı aralanıyor. Zira bu denli dayanıklı ve yüksek teknolojili camların üretiminde en kritik bileşenlerden biri bor mineralleri.
Dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 70’inden fazlasına sahip olan Türkiye, veri depolama teknolojilerinin bu yeni döneminde küresel bir üretim üssü olabilir.