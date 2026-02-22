Veri depolamada yeni dönem. "Akıllı cam" Türkiye için kritik bir fırsat kapısı

Uzmanlara göre burada Türkiye için de kritik bir fırsat kapısı aralanıyor. Zira bu denli dayanıklı ve yüksek teknolojili camların üretiminde en kritik bileşenlerden biri bor mineralleri.

Dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 70’inden fazlasına sahip olan Türkiye, veri depolama teknolojilerinin bu yeni döneminde küresel bir üretim üssü olabilir.