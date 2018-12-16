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Vine uygulamasının kurucusu Colin Kroll ölü bulundu

ntv.com.tr

Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll, ölü bulundu. Kroll'ın aşırı dozda uyuşturucudan dolayı öldüğü tahmin ediliyor.

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    Twitter'ın 2013 Ocak ayında kullanıma sunduğu ve kullanıcıların 6 saniyelik kısa videolar çekmesine olanak tanıyan Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll'un ölü bulunduğu bildirildi.
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    35 yaşındaki Kroll'un aşırı dozda uyuşturucu kullanımına bağlı olarak yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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